Гривна укрепила позиции относительно доллара и евро

Гривна к доллару подорожала на три копейки – с 26,09 грн/$ до 26,06 грн/$.

К евро украинская валюта подорожала на девять копеек – с 30,21 грн/€ до 30,12 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю остался на уровне 3,68 грн/10 руб.