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Инфляция в США достигла максимума за 30 лет

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Рост потребительских цен в США превысил многолетние максимумы
Рост потребительских цен в США превысил многолетние максимумы
Фото: pexels.com

Индекс потребительских цен в США (октябрь 2021 года к октябрю 2020-го) достиг 6,2%, что является максимумом с 1990 года. Об этом свидетельствуют данные министерства труда Соединенных Штатов, опубликованные 10 ноября на сайте ведомства.

Как отмечает Bloomberg, существенно подорожали товары первой необходимости: продовольствие – на 5,3% (максимум с января 2009 года), бензин – на 6,1% (максимум с марта 2021 года), электричество – на 1,8% (максимум с 2014 года).

Агентство уточняет, что рост потребительских цен свидетельствует о восстановлении от последствий пандемии COVID-19, одновременно подрывая покупательную способность американцев.

Как поясняет Reuters, в США наблюдается дефицит кадров (например, число заявок на пособие по безработице снизилось до 20-месячного минимума). Чтобы удержать сотрудников, работодатели повышают зарплаты, однако инфляция "подрывает рост заработной платы, увеличивая политические риски для президента Джо Байдена, чей рейтинг одобрения падает на фоне роста обеспокоенности американцев по поводу экономики".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В связи с карантином, введенным из-за эпидемии, во многих странах были закрыты предприятия, что спровоцировало масштабный экономический кризис. По оценкам МВФ, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.

Теги: США, безработица, эпидемия, экономика, пандемия, коронавирус, экономический кризис
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