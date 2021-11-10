Инфляция в США достигла максимума за 30 лет

Как отмечает Bloomberg, существенно подорожали товары первой необходимости: продовольствие – на 5,3% (максимум с января 2009 года), бензин – на 6,1% (максимум с марта 2021 года), электричество – на 1,8% (максимум с 2014 года).
Агентство уточняет, что рост потребительских цен свидетельствует о восстановлении от последствий пандемии COVID-19, одновременно подрывая покупательную способность американцев.
Как поясняет Reuters, в США наблюдается дефицит кадров (например, число заявок на пособие по безработице снизилось до 20-месячного минимума). Чтобы удержать сотрудников, работодатели повышают зарплаты, однако инфляция "подрывает рост заработной платы, увеличивая политические риски для президента Джо Байдена, чей рейтинг одобрения падает на фоне роста обеспокоенности американцев по поводу экономики".
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В связи с карантином, введенным из-за эпидемии, во многих странах были закрыты предприятия, что спровоцировало масштабный экономический кризис. По оценкам МВФ, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.