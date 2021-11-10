Инфляция в США достигла максимума за 30 лет

Как отмечает Bloomberg, существенно подорожали товары первой необходимости: продовольствие – на 5,3% (максимум с января 2009 года), бензин – на 6,1% (максимум с марта 2021 года), электричество – на 1,8% (максимум с 2014 года).

Агентство уточняет, что рост потребительских цен свидетельствует о восстановлении от последствий пандемии COVID-19, одновременно подрывая покупательную способность американцев.

Как поясняет Reuters, в США наблюдается дефицит кадров (например, число заявок на пособие по безработице снизилось до 20-месячного минимума). Чтобы удержать сотрудников, работодатели повышают зарплаты, однако инфляция "подрывает рост заработной платы, увеличивая политические риски для президента Джо Байдена, чей рейтинг одобрения падает на фоне роста обеспокоенности американцев по поводу экономики".