"Кто хоть раз смотрел в глаза нашим воинам, знает: агрессору не взять ни Киев, ни любой другой город". Резников и Залужный выступили с заявлением

"Армия и добровольцы смогли выстоять в 2014 году, когда "брат" нагло вонзил нож в спину. Тогда многие психологически не были готовы сопротивляться тому, с кем вчера сидели за одним столом. Сейчас ситуация совсем другая. В Кремле это точно знают, и это важный элемент сдерживания. Сегодня у нас самая мощная армия в Украине за последние 15 лет и самая мощная армия в Европе, наше войско возглавляют боевые генералы и офицеры... Каждый, кто хоть раз смотрел в глаза нашим воинам, уверен: повторения 2014 года не будет, агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город. Не сомневайтесь: ВСУ абсолютно готовы к отпору и не отдадут украинские земли!" – заявил Резников.

Залужный напомнил, что в военных действиях на Донбассе участвовали 420 тыс. военнослужащих ВСУ.

"420 тыс. украинских воинов и каждый без исключения командир смотрели в глаза смерти. Командующие видами, родами, командиры бригад, батальонов и рот – это специалисты своего дела и патриоты своего государства. Мы не отдадим ни клочка украинской земли", – отметил он.

Резников добавил, что "объявления" о начале широкомасштабного вторжения РФ звучат не в первый раз и следует воспринимать их как дополнительный способ разрушить намерения врага. Министр обороны подчеркнул, что ситуация контролируется украинской разведкой, армией и дипломатами, а Украина в режиме 24/7 координирует свои действия с ведущими странами мира.

"Никто не может заглянуть в голову главам Кремля и точно сказать, какими конкретно могут быть действия. Но абсолютно все сценарии развития мы просчитываем и готовы к ним. Очень многие заявления раздаются, из Москвы даже озвучивают такие, что Украина планирует напасть на Россию. Это абсурд. Мы не собираемся ни на кого нападать, но делаем все, чтобы укрепить оборону и исключить возможность эскалации. Мощная армия, которую мы строим круглосуточно, силы территориальной обороны – это наши важные дипломатические аргументы", – заявил глава Минобороны.

Залужный указал на то, что ВСУ постоянно повышают свои оборонные возможности, слаженность подразделений и военное мастерство.

"Мы создали боевые порядки, успели в сжатые сроки развернуть Силы терробороны и вооружили их ПТРК и ПЗРК, проводим подготовку инструкторов... усилили оборону Киева. Мы прошли войну и должную подготовку. Поэтому готовы встретить врагов не с цветами, а со Stinger, Javelin и NLAW", – заявил главнокомандующий ВСУ.

Резников советует украинцам в сложившейся ситуации сохранять спокойствие, поддерживать ВСУ и дипломатов.

"Именно спокойствие сейчас – главное оружие, которое может обеспечить нам надежный фундамент для обороны. Продолжать обычную жизнь, работать – это обеспечивать нормальную экономическую деятельность, а значит, и возможность ВСУ защищать страну так и столько, как и сколько нужно. Сохраняйте спокойствие и на своем уровне делайте то, что от вас зависит, чтобы мы все вместе становились сильнее", – подытожил министр обороны.