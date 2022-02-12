ГОРДОН
 
 
МИР

Блинкен заявил Лаврову, что, если РФ пойдет по пути агрессии, она столкнется с "решительным, массированным и единым трансатлантическим ответом"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Блинкен дал понять Лаврову, что дипломатический путь к урегулированию кризиса остается открытым, отметили в Госдепе
Блинкен дал понять Лаврову, что дипломатический путь к урегулированию кризиса остается открытым, отметили в Госдепе
Фото: EPA

Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 февраля провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

Блинкен связался с Лавровым, чтобы "обсудить острые и общие опасения относительно того, что Россия может рассмотреть возможность новой военной агрессии против Украины в ближайшие дни".

"Госсекретарь ясно дал понять, что дипломатический путь к урегулированию кризиса остается открытым, но это потребует от Москвы деэскалации и добросовестного обсуждения. Он повторил, что, если Москва пойдет по пути агрессии и продолжит вторжение в Украину, это приведет к решительному, массированному и единому трансатлантическому ответу", – говорится в сообщении.

МИД РФ сообщил, что в ходе разговора Лавров заявил о якобы "пропагандистской кампании" о российской агрессии против Украины, которая, по его утверждениям, "преследует провокационные цели".

"Как отметил глава российского МИД, реакция Вашингтона и Брюсселя на переданные нами проекты российско-американского договора и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для нас положения, прежде всего о нерасширении Альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей. Было акцентировано, что эти вопросы займут центральное место в нашей оценке полученных от США и НАТО документов, которая будет доведена до сведения коллег", – заявили в министерстве.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но считает, что в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Украина, Сергей Лавров, Госдепартамент США, МИД России, Энтони Блинкен, российская агрессия, война в Украине
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Леся Ивановна, вы просто огнище", "Прекрасные формы". Никитюк снялась в откровенном купальнике
"Леся Ивановна, вы просто огнище", "Прекрасные формы". Никитюк снялась в откровенном купальнике
"Золотишко рулит!" Ефросинина показала, в каком платье будет вести нацотбор на "Евровидение 2022"
"Золотишко рулит!" Ефросинина показала, в каком платье будет вести нацотбор на "Евровидение 2022"
Умерла актриса Зинаида Кириенко
Умерла актриса Зинаида Кириенко
"Они этого не переживут". Пугачева рассказала, как она реагирует на "дурные высказывания" в свой адрес
"Они этого не переживут". Пугачева рассказала, как она реагирует на "дурные высказывания" в свой адрес
Как выглядел "танцующий миллионер" Джанлука Вакки до того, как стал знаменитым: 10 фото
Как выглядел "танцующий миллионер" Джанлука Вакки до того, как стал знаменитым: 10 фото
В сеть попали фото 81-летнего Аль Пачино, который танцевал во время прогулки по городу
В сеть попали фото 81-летнего Аль Пачино, который танцевал во время прогулки по городу
"Уволь того, кто редактирует твои фото". Ким Кардашян захейтили в сети за неудачный Photoshop
"Уволь того, кто редактирует твои фото". Ким Кардашян захейтили в сети за неудачный Photoshop
Конкурсная песня участника нацотбора на "Евровидение 2022" Wellboy за сутки попала в рейтинг Top 100: Ukraine Apple Music
Конкурсная песня участника нацотбора на "Евровидение 2022" Wellboy за сутки попала в рейтинг Top 100: Ukraine Apple Music
"Моя мама как узнает, она меня убьет". 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин вместе с женой сделали парные тату
"Моя мама как узнает, она меня убьет". 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин вместе с женой сделали парные тату
"Друзья, любовники и большая ужасная вещь". 52-летний Мэттью Перри выпустил мемуары
"Друзья, любовники и большая ужасная вещь". 52-летний Мэттью Перри выпустил мемуары
Мендель рассказала о предложении сняться для Playboy и о желании президента попасть на обложку Men's Health
Мендель рассказала о предложении сняться для Playboy и о желании президента попасть на обложку Men's Health
Сюрпризы "Украинской песни года": премьера первой за 20 лет песни Сердючки на украинском и Тина Кароль в роли ведущей
Сюрпризы "Украинской песни года": премьера первой за 20 лет песни Сердючки на украинском и Тина Кароль в роли ведущей Актуально
"Очень выросли", "Гарри изменился. Красивый парень растет". В сети обсуждают фотосессию детей Пугачевой и Галкина
"Очень выросли", "Гарри изменился. Красивый парень растет". В сети обсуждают фотосессию детей Пугачевой и Галкина
Названо имя ведущей, которая заменила Тину Кароль на шоу "Липсинк Батл"
Названо имя ведущей, которая заменила Тину Кароль на шоу "Липсинк Батл"
"Забеременела от банщика", "Белье, простите, видно". 46-летняя Волочкова появилась на съемках шоу в откровенном наряде
"Забеременела от банщика", "Белье, простите, видно". 46-летняя Волочкова появилась на съемках шоу в откровенном наряде
  "Все равно исподтишка сняли". Петрожицкая заявила, что просила Осадчую не снимать ее бойфренда, но ведущая проигнорировала ее просьбу
  "Все равно исподтишка сняли". Петрожицкая заявила, что просила Осадчую не снимать ее бойфренда, но ведущая проигнорировала ее просьбу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Секс, самый искушенный". Астафьева засветила рельеф груди, ягодицы, живот и оттянула плавки для фото (75790)
2
"Вау! Очень большая и крепкая задница!" 55-летняя Хайек показала ягодицы в мокрых плавках (70095)
3
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук назвала размер своей груди и снялась в прозрачном бюстгальтере (64277)
4
Зибров, Нина Матвиенко, Бобул и сестра Ротару рассказали, какие у них пенсии (61703)
5
"Ну и зачем нам твой чебурек?", "Булочки". Асмус крупным планом показала пятую точку (59938)
6
"Забеременела от банщика", "Белье, простите, видно". 46-летняя Волочкова появилась на съемках шоу в откровенном наряде (55916)
7
"Здесь не Надя, тут Надежда". Дорофеева снялась на полу с расставленными ногами (53857)
8
"Я первый раз живу с мужчиной". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару рассказала о 32-летнем бойфренде из Великобритании (52680)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS