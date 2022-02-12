Блинкен заявил Лаврову, что, если РФ пойдет по пути агрессии, она столкнется с "решительным, массированным и единым трансатлантическим ответом"

Блинкен связался с Лавровым, чтобы "обсудить острые и общие опасения относительно того, что Россия может рассмотреть возможность новой военной агрессии против Украины в ближайшие дни".

"Госсекретарь ясно дал понять, что дипломатический путь к урегулированию кризиса остается открытым, но это потребует от Москвы деэскалации и добросовестного обсуждения. Он повторил, что, если Москва пойдет по пути агрессии и продолжит вторжение в Украину, это приведет к решительному, массированному и единому трансатлантическому ответу", – говорится в сообщении.

МИД РФ сообщил, что в ходе разговора Лавров заявил о якобы "пропагандистской кампании" о российской агрессии против Украины, которая, по его утверждениям, "преследует провокационные цели".

"Как отметил глава российского МИД, реакция Вашингтона и Брюсселя на переданные нами проекты российско-американского договора и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для нас положения, прежде всего о нерасширении Альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей. Было акцентировано, что эти вопросы займут центральное место в нашей оценке полученных от США и НАТО документов, которая будет доведена до сведения коллег", – заявили в министерстве.