Блинкен заявил Лаврову, что, если РФ пойдет по пути агрессии, она столкнется с "решительным, массированным и единым трансатлантическим ответом"

Блинкен связался с Лавровым, чтобы "обсудить острые и общие опасения относительно того, что Россия может рассмотреть возможность новой военной агрессии против Украины в ближайшие дни".
"Госсекретарь ясно дал понять, что дипломатический путь к урегулированию кризиса остается открытым, но это потребует от Москвы деэскалации и добросовестного обсуждения. Он повторил, что, если Москва пойдет по пути агрессии и продолжит вторжение в Украину, это приведет к решительному, массированному и единому трансатлантическому ответу", – говорится в сообщении.
МИД РФ сообщил, что в ходе разговора Лавров заявил о якобы "пропагандистской кампании" о российской агрессии против Украины, которая, по его утверждениям, "преследует провокационные цели".
"Как отметил глава российского МИД, реакция Вашингтона и Брюсселя на переданные нами проекты российско-американского договора и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для нас положения, прежде всего о нерасширении Альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей. Было акцентировано, что эти вопросы займут центральное место в нашей оценке полученных от США и НАТО документов, которая будет доведена до сведения коллег", – заявили в министерстве.
Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.
В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.
24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.
Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но считает, что в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину.