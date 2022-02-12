В разговоре с Макроном Путин назвал провокационной информацию о планах России вторгнуться в Украину – Кремль

"Прошел углубленный обмен мнениями по вопросам, касающимся обеспечения долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации и преодоления тупика в урегулировании внутриукраинского конфликта, в том числе с учетом бесед Эммануэля Макрона с руководством Украины, США и ряда европейских государств. Владимир Путин вновь обратил внимание на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на известные российские инициативы", – говорится в сообщении.

Глава Кремля продолжает заявлять, что Минские соглашения по Донбассу якобы не выполняют именно украинские власти, а также то, что Запад якобы не желает повлиять в этом вопросе на Киев.

"Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили также ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском "вторжении" в Украину, под аккомпанемент которых идет масштабная накачка этой страны современными вооружениями и создаются предпосылки для возможных агрессивных действий украинских силовиков на Донбассе", – пишет пресс-служба Путина.

По ее данным, глава Кремля обсуждал также с Макроном иранскую ядерную программу.

Пресс-служба Макрона пока о разговоре с Путиным не сообщает.

7 февраля Путин встречался с Макроном в Москве. Тогда также обсуждалась эскалация вокруг границ Украины.