Посольства, покидающие Киев сейчас, подают абсолютно неверный сигнал – Бильдт

"В ситуации нарастающего напряжения для стран Евросоюза, так же как и других [стран], важно, чтобы их ключевые дипломаты были рядом с украинскими властями. Посольства, которые сейчас покидают Киев, посылают абсолютно неправильный сигнал", – написал он в Twitter.

Контекст:

Вопрос об эвакуации дипломатов поднят на фоне начавшегося осенью 2021 года наращивания Россией своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы вторжения РФ.

В МИД Украины сообщили 24 января, что США, Великобритания, Австралия и Германия проинформировали внешнеполитическое ведомство о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию.

При этом остальные страны, Евросоюз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций сообщили МИД, что подобных планов пока нет из-за отсутствия достаточных причин для такого шага.

The New York Times писала, что Россия уже провела эвакуацию своих дипломатов из Львова и Киева.

24 января начала эвакуацию семей дипломатов из Киева Австралия, гражданам страны рекомендовано покинуть Украину.

26 января МИД Украины попросил иностранных партнеров "не нагнетать информационное поле". В ведомстве подчеркнули, что приветствуют решение абсолютного большинства иностранных партнеров не изменять режим работы диппредставительств в Украине, в частности – не производить эвакуацию членов семей и сотрудников.

12 февраля Госдепартамент США приказал штатным сотрудникам посольства США в Украине уехать из страны.

Ошибкой отъезд иностранных дипломатов назвал и президент Украины Владимир Зеленский.