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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посольства, покидающие Киев сейчас, подают абсолютно неверный сигнал – Бильдт

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Дипломаты ЕС и других стран должны быть рядом с украинскими властями, считает Бильдт
Дипломаты ЕС и других стран должны быть рядом с украинскими властями, считает Бильдт
Фото: EPA

Бывший министр иностранных дел Швеции, один из авторов программы "Восточного партнерства" Карл Бильдт 12 февраля считает неправильным шагом эвакуацию сотрудников посольств ряда стран на фоне информации о готовящемся вторжении РФ в Украину.

"В ситуации нарастающего напряжения для стран Евросоюза, так же как и других [стран], важно, чтобы их ключевые дипломаты были рядом с украинскими властями. Посольства, которые сейчас покидают Киев, посылают абсолютно неправильный сигнал", – написал он в Twitter.

Контекст:

Вопрос об эвакуации дипломатов поднят на фоне начавшегося осенью 2021 года наращивания Россией своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы вторжения РФ.

В МИД Украины сообщили 24 января, что США, Великобритания, Австралия и Германия проинформировали внешнеполитическое ведомство о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию.

При этом остальные страны, Евросоюз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций сообщили МИД, что подобных планов пока нет из-за отсутствия достаточных причин для такого шага.

The New York Times писала, что Россия уже провела эвакуацию своих дипломатов из Львова и Киева.

24 января начала эвакуацию семей дипломатов из Киева Австралия, гражданам страны рекомендовано покинуть Украину.

26 января МИД Украины попросил иностранных партнеров "не нагнетать информационное поле". В ведомстве подчеркнули, что приветствуют решение абсолютного большинства иностранных партнеров не изменять режим работы диппредставительств в Украине, в частности – не производить эвакуацию членов семей и сотрудников.

12 февраля Госдепартамент США приказал штатным сотрудникам посольства США в Украине уехать из страны.

Ошибкой отъезд иностранных дипломатов назвал и президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: Киев, Украина, Швеция, Карл Бильдт, посольство, агрессия, эвакуация, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия
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