Зеленский сообщил о новом разговоре с Макроном. Перед этим президент Франции говорил с Путиным

"Продолжили диалог с Эммануэлем Макроном. Поблагодарил его за визит в Украину [8 февраля]. Говорили о ситуации с безопасностью и путях активизации мирного процесса в рамках "Нормандской четверки", ТКГ (трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. – "ГОРДОН")", – написал Зеленский.

Он отметил, что в разговоре с президентом Франции "обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров".

"Ценю личную вовлеченность Эммануэля Макрона в процесс деэскалации", – подчеркнул президент Украины.

Продовжили діалог з @EmmanuelMacron. Подякував за його візит до . Говорили про безпекову ситуацію та шляхи активізації мирного процесу в межах #N4, ТКГ. Обмінялися думками щодо останніх міжнародних перемовин. Ціную особисту залученість Еммануеля Макрона у процес деескалації. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 12, 2022

Перед появлением твита Зеленского стало известно, что Макрон по телефону пообщался с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров с президентом Франции глава Кремля назвал провокационной информацию о планах России вторгнуться в Украину.