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Байден поговорил с Макроном после его визита в Москву и Киев

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Байден и Макрон говорили об усилиях по сдерживанию РФ, отметили в Белом доме
Байден и Макрон говорили об усилиях по сдерживанию РФ, отметили в Белом доме
Фото: EPA

Президент Джо Байден в ходе телефонного разговора 9 февраля с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил продолжающееся наращивание РФ войск вблизи границ Украины.

Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте Белого дома.

"Они обсудили недавние встречи президента Макрона в России и Украине. Они также говорили о продолжающихся дипломатических усилиях и усилиях по сдерживанию, предпринимаемых в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами в ответ на продолжающееся наращивание Россией военной мощи у границ Украины", – отмечается в релизе.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 9 февраля анонсировала разговоры Байдена "с целым рядом других европейских коллег в течение недели".

По ее словам, в Вашингтоне пока не могут дать оценку того, насколько успешной была встреча Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным.

"На что мы обращаем внимание… так это не на сообщения об итогах встречи, а на то, предпринимает ли Россия шаги по деэскалации. Она этого не делает. Мы, конечно, надеемся, что это изменится", – сказала Псаки, ее цитирует сайт Белого дома.

Байден поговорил с Макроном 6 февраля перед его встречей с Путиным в Москве. Это была вторая телефонная беседа лидеров США и Франции за неделю, предыдущая состоялась 2 февраля.

7 февраля Макрон провел переговоры с Путиным, которые длились более пяти часов. После них президенты дали пресс-конференцию, где, в частности, лидер РФ сказал, что опасается вступления Украины в НАТО, и прокомментировал Минские соглашения. Путин также заявил, что готов предложить пятому президенту Украины, народному депутату от "Европейской солидарности" Петру Порошенко политическое убежище в РФ.

Агентство Reuters 8 февраля сообщило, что Путин в ходе переговоров якобы пообещал Макрону не совершать новых военных маневров неподалеку от Украины. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что не слышал таких сообщений.

В Белом доме не стали прогнозировать действия Путина после переговоров с Макроном по Украине.

Макрон прибыл в Киев 8 февраля. Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским они обсудили мирное урегулирование ситуации на Донбассе и саммит "Нормандской четверки".

После беседы с Макроном Зеленский сообщил, что Франция передаст Украине новую финансовую помощь в размере €1,2 млрд для стабилизации экономики.

Макрон, в свою очередь, рассказал о своей встрече с Путиным, состоявшейся накануне. По словам президента Франции, Путин его уверял, что он не является инициатором эскалации.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал 7 февраля 2022 года, что у границ Украины расположены 119 тыс. российских войск наземного компонента. Они находятся в Беларуси, РФ, а также на временно оккупированных территориях в Крыму и ОРДЛО.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".

В Белом доме сообщили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

По словам Резникова, вероятность значительной эскалации со стороны РФ – низкая.

Теги: Россия, США, Украина, Франция, Джо Байден, Джен Псаки, переговоры, Вашингтон, Белый дом, вторжение, президент, Эммануэль Макрон, визит, брифинг, войска
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