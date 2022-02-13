Санкции сдерживают Россию от наступления и могут причинить ей непоправимый ущерб – Кулеба

"Сейчас позиция Украины самая сильная за все годы с 2014 года. С экономической, дипломатической и военной точки зрения", – отметил министр.

Кулеба сообщил, что санкции ЕС и США против РФ будут очень болезненными и нанесут непоправимый урон российской экономике.

"Украина готова к любому сценарию развития событий. Это не преувеличение. Это вывод, который я могу сделать на основе полноты данных, которые есть в моем распоряжении", – отметил глава МИД.