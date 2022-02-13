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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Санкции сдерживают Россию от наступления и могут причинить ей непоправимый ущерб – Кулеба

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Кулеба: Украина готова к любому сценарию развития событий
Кулеба: Украина готова к любому сценарию развития событий
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Пакет санкций США и Евросоюза в отношении России в случае ее полномасштабного вторжения в Украину способен нанести непоправимый ущерб экономике РФ и является фактором сдерживания России от дальнейшей агрессии. Об этом 12 февраля заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба МИД.

"Сейчас позиция Украины самая сильная за все годы с 2014 года. С экономической, дипломатической и военной точки зрения", – отметил министр.

Кулеба сообщил, что санкции ЕС и США против РФ будут очень болезненными и нанесут непоправимый урон российской экономике.

"Украина готова к любому сценарию развития событий. Это не преувеличение. Это вывод, который я могу сделать на основе полноты данных, которые есть в моем распоряжении", – отметил глава МИД.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. Вскоре поле этого РФ начала агрессию на востоке Украины, хотя официально этого не признает.

За агрессию в отношении Украины ряд стран ввели против РФ ограничительные меры. В частности, США неоднократно вводили и расширяли санкции против России. В 2014 году были применены первые санкции против РФ из-за аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе – некоторые из них позднее были отменены, но вводились и новые. В отношении России также действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.

На фоне стягивания Россией войск к границе Украины, которое началось в октябре 2021 года, ряд стран обсуждают новые возможные санкции. В частности, об этом заявляли ИспанияГерманияСШАФранция, Великобритания и другие.

Президент США Джо Байден сообщал, что рассмотрит возможность введения персональных санкций против лидера России Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину. А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил о жестких экономических санкциях.

Теги: Россия, США, Украина, МИД, санкции, МИД Украины, агрессия, вторжение, Дмитрий Кулеба, страна-агрессор, российская агрессия, Евросоюз
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