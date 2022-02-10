Глава МИД Венгрии назвал провалом санкции против России из-за ее агрессии против Украины

Сийярто критически отнесся к идее введения новых санкций против Москвы. Он настаивает на том, что этот вопрос требует серьезной проработки внутри Евросоюза. По его словам, санкции могут применяться только в том случае, "если что-то случится".

Кроме того, венгерский министр назвал уже введенные санкции против РФ провалом и добавил, что торговля между Германией и Россией, а также Францией и РФ только увеличилась с момента введения санкций.

Он также заявил, что Венгрия больше не будет размещать на своей территории дополнительные силы НАТО на фоне российско-украинской напряженности. По словам Сийярто, в этом нет смысла.