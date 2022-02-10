Глава МИД Венгрии назвал провалом санкции против России из-за ее агрессии против Украины

Сийярто критически отнесся к идее введения новых санкций против Москвы. Он настаивает на том, что этот вопрос требует серьезной проработки внутри Евросоюза. По его словам, санкции могут применяться только в том случае, "если что-то случится".
Кроме того, венгерский министр назвал уже введенные санкции против РФ провалом и добавил, что торговля между Германией и Россией, а также Францией и РФ только увеличилась с момента введения санкций.
Он также заявил, что Венгрия больше не будет размещать на своей территории дополнительные силы НАТО на фоне российско-украинской напряженности. По словам Сийярто, в этом нет смысла.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.
28 января Зеленский отметил, что Запад должен вводить санкции против России до начала полномасштабной войны в Украине, а не после. Глава государства считает, что санкции уже после полномасштабного вторжения России – это санкции не для защиты Украины, а для защиты Европы.
8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.