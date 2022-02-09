Банки в Европе и США готовятся к возможной кибератаке России – СМИ

По данным источников, банки проводили киберучения, чтобы проверить свою способность отражать атаки Фото: depositphotos.com

По данным источников, банки проводили киберучения, чтобы проверить свою способность отражать атаки.

Кроме того, в конце января Департамент финансовых услуг Нью-Йорка опубликовал предупреждение для финансовых учреждений об ответных кибератаках, если Россия вторгнется в Украину и спровоцирует введение санкций США.

Британский национальный центр кибербезопасности призвал крупные организации повысить уровень кибербезопасности на фоне обострения напряженности вокруг Украины.

Накануне глава немецкого надзорного органа BaFin Марк Бренсон заявил на онлайн-конференции, что кибервойна взаимосвязана с геополитикой и безопасностью.