Банки в Европе и США готовятся к возможной кибератаке России – СМИ

По данным источников, банки проводили киберучения, чтобы проверить свою способность отражать атаки.
Кроме того, в конце января Департамент финансовых услуг Нью-Йорка опубликовал предупреждение для финансовых учреждений об ответных кибератаках, если Россия вторгнется в Украину и спровоцирует введение санкций США.
Британский национальный центр кибербезопасности призвал крупные организации повысить уровень кибербезопасности на фоне обострения напряженности вокруг Украины.
Накануне глава немецкого надзорного органа BaFin Марк Бренсон заявил на онлайн-конференции, что кибервойна взаимосвязана с геополитикой и безопасностью.
Подготовка мировых банков к возможным кибератакам происходит на фоне того, что Россия с октября стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.
8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.