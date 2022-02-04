Три европейские нефтяные компании подверглись кибератаке. Пострадали десятки терминалов по всему миру

В результате хакерской атаки IT-системы трех компаний вышли из строя или были серьезно нарушены Фото: depositphotos.com

По данным BBC, IT-системы трех компаний вышли из строя или были серьезно нарушены. Речь идет о немецкой Oiltanking, бельгийской SEA-Invest и нидерландской Evos. Пострадали десятки терминалов для хранения и транспортировки нефти по всему миру. Атака произошла в прошлые выходные.

Бельгийская прокуратура начала расследование кибератаки, которая затронула терминалы SEA-Invest, в том числе крупнейший терминал компании в Антверпене. В компании заявили, что в воскресенье пострадали все порты, которыми они управляют в Европе и Африке.

Пресс-секретарь SEA-Invest сказала, что им известно о кибератаках на другие компании, но расследование не установило, существует ли связь.

Oiltanking, которая занимается хранением и транспортировкой нефти, автомобильного топлива и других нефтепродуктов, после атаки работала с ограниченными возможностями. В компании предполагают, что хакеры использовали программу-вымогатель, которая шифрует данные и выводит компьютерные системы из строя.

Сотрудник баржинговой компании в Нидерландах сообщил журналистам, что портовые цепочки поставок были нарушены. По его словам, "все движется, но гораздо медленнее, чем обычно".