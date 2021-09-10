ООН стала жертвой кибератаки – СМИ

Хакеры, вероятно, использовали украденные имя пользователя и пароль сотрудника ООН, купленные в даркнете. Они смогли получить более глубокий доступ к сети ООН не позже 5 апреля. Украденная информация была актуальной по состоянию на 7 августа, заявили в компании Resecurity, которая занимается кибербезопасностью и обнаружила взлом.

"Такие организации, как ООН, являются важной целью для кибершпионажа. Злоумышленник вторгся, чтобы скомпрометировать большое количество пользователей в сети ООН для дальнейшего долгосрочного сбора разведданных", – сказал генеральный директор Resecurity Джин Ю.

Представитель ООН заявил Resecurity, что хакеры сделали скриншоты данных. Когда Джин Ю представил доказательства украденной информации, ООН прекратила переписку с компанией.

В публикации не сообщили, какие именно данные похитили злоумышленники.