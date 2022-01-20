Хакеры взломали серверы Международного комитета Красного Креста

В результате кибератаки на серверы Международного комитета Красного Креста данные более полумиллиона человек могут оказаться в руках хакеров Фото: ua.icrc.org

"Мы потрясены и поражены тем, что гуманитарная информация стала объектом нападения и могла попасть в руки посторонних", – отметил он в своем заявлении.

По его словам, хакеры могли получить доступ к базам с личными конфиденциальными данными примерно 515 тыс. человек, включая тех, кто разлучен с семьями из-за конфликтов, миграции и стихийных бедствий, пропавших без вести и их близких, а также находящихся в заключении.

Кибератаке подвергся подрядчик организации в Швейцарии, на серверах которого хранились данные по меньшей мере около 60 отделений Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по всему миру.

Гендиректор МККК призвал хакеров не обнародовать, не продавать и не использовать данные, к которым они могли получить доступ.