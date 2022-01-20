Хакеры взломали серверы Международного комитета Красного Креста

"Мы потрясены и поражены тем, что гуманитарная информация стала объектом нападения и могла попасть в руки посторонних", – отметил он в своем заявлении.
По его словам, хакеры могли получить доступ к базам с личными конфиденциальными данными примерно 515 тыс. человек, включая тех, кто разлучен с семьями из-за конфликтов, миграции и стихийных бедствий, пропавших без вести и их близких, а также находящихся в заключении.
Кибератаке подвергся подрядчик организации в Швейцарии, на серверах которого хранились данные по меньшей мере около 60 отделений Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по всему миру.
Гендиректор МККК призвал хакеров не обнародовать, не продавать и не использовать данные, к которым они могли получить доступ.
В результате хакерской атаки на правительственные ресурсы в Украине пострадали 70 сайтов, 10 из них подверглись вторжению. Об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил в Telegram, отметив, что 14 января было "непростым днем".
В МИД Украины отметили, что выводы делать рано, но намекнули на российский след взлома. Связь атаки с Россией допускают также в Центре стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики. В причастности РФ к инциденту не сомневается секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Его заместитель Сергей Демедюк считает, что кибератака может быть связана со спецслужбами Беларуси.
СБУ расследует причастность спецслужб РФ к произошедшему.
О кибератаке сообщили президенту США Джо Байдену. Соединенные Штаты обеспокоены случившимся, заявили в Белом доме.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что ЕС "мобилизует все ресурсы", чтобы помочь Украине, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание между Украиной и Альянсом соглашения об усилении киберсотрудничества.