СМИ сообщили, что США намерены отозвать весь свой персонал из Киева. РФ может начать вторжение в любой момент, говорят в Белом доме

Салливан сказал, что Путин может отдать приказ о военных действиях "по сути, в любое время" Фото: ЕРА

По данным СМИ, это может произойти в течение 24–48 часов.

JUST IN: CBS News has learned that the Biden administration is preparing to withdraw all U.S. personnel from Kyiv within the next 24-48 hours. https://t.co/MxcYPkLMtL — CBS News (@CBSNews) February 13, 2022

В связи с угрозой российского вторжения в Украину американские дипломаты, которые остаются в Украине, переезжают работать во Львов, сообщала 13 февраля "Европейская правда". Издание написало, что решение о переезде было принято срочно в качестве ответа на изменение оценок ситуации с безопасностью. Переезд, по информации "Европейской правды" состоялся в воскресенье.

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан 11 февраля призывал граждан США покинуть Украину в течение 48 часов.

В интервью CBS, вышедшем 13 февраля, он сказал, что наращивание Россией войск в последние 10 дней указывает на то, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о военных действиях "по сути, в любое время".

"Они могут сделать это на предстоящей неделе, но, конечно, все еще ожидают приказа", – заявил Салливан, отметив, что точный день или время, когда Путин отдаст такой приказ, в США спрогнозировать не могут.