Зеленский и Байден провели телефонный разговор. В Белом доме рассказали подробности

Байден подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами ответят быстро и решительно на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины. Два лидера согласились с важностью продолжения дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи у границ Украины", – говорится в сообщении.

Зеленский сообщил в Twitter, что разговор длился час.

"Говорили о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии. Подробности позже", – написал глава государства.

Контекст:

Предыдущий телефонный разговор лидеров состоялся 27 января. Канал CNN сообщал, что разговор якобы прошел не очень хорошо из-за разногласий по поводу оценок уровня риска вторжения России в Украину. Зеленский отрицал наличие недоразумений во время переговоров с Байденом.

12 февраля Байден, а также президент Франции Эммануэль Макрон провели экстренные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщали в Кремле, в ходе разговора президентов РФ и Франции Путин заявлял, что западные страны не хотят "подтолкнуть киевские власти к выполнению Минских договоренностей".

Макрон после беседы с Путиным говорил с Зеленским по телефону. Президент Украины информировал, что говорил с собеседником о ситуации с безопасностью и путях активизации мирного процесса в рамках "Нормандской четверки" и трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.