Зеленский сегодня проведет переговоры с Байденом – ОП

"В ближайшие часы президент Владимир Зеленский обсудит ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом", – написал Никифоров.

Он не сообщал других деталей. Однако 12 февраля Байден, а также президент Франции Эммануэль Макрон провели экстренные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщали в Кремле, в ходе разговора президентов РФ и Франции, Путин заявлял, что западные страны не хотят "подтолкнуть киевские власти к выполнению Минских договоренностей".

Макрон после беседы с Путиным говорил с Зеленским по телефону. Президент Украины информировал, что говорил с собеседником о ситуации с безопасностью и путях активизации мирного процесса в рамках "Нормандской четверки" и трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.