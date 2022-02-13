"Для нас самый большой враг – это паника". Зеленский обсудил ситуацию вокруг Украины с главой Евросовета

Зеленский поблагодарил Мишеля и лидеров ЕС за то, что их дипломаты остаются в Украине Фото: EPA (архив)

Лидеры обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины, а также шаги, предпринимаемые с целью деэскалации и достижения мира в рамках существующих переговорных форматов, в частности в нормандском (Украина, Франция, Германия, РФ).

Зеленский и Мишель обменялись мнениями и оценками по поводу последних международных мероприятий, переговоров и контактов со стратегическими партнерами.

Президент Украины отметил важность объединения и координации политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности.

"Мы выступаем за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Мы не будем поддаваться на провокации… Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария. Но мы находимся в этой ситуации с 2014 года. А сегодня для нас самый большой враг – это паника", – подчеркнул Зеленский.

В связи с этим он поблагодарил Мишеля и лидеров ЕС за то, что их дипломаты остаются в Украине. В Instagram президент также отметил, что продолжение работы посольств европейских стран в Украине – "важный сигнал поддержки со стороны ЕС".

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Зеленский также заявил о необходимости введения превентивных санкций против РФ с целью сдерживания их агрессивных намерений.

Отдельное внимание было уделено повышению оборонной и финансовой устойчивости Украины на фоне текущих вызовов и дальнейшего практического взаимодействия с Евросоюзом. Президент поблагодарил ЕС за решение предоставить пакет макрофинансовой помощи для Украины.

"Со своей стороны председатель Евросовета подтвердил решительную и непоколебимую поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также его евроатлантических стремлений", – говорится в сообщении ОП.