Австралия переводит своих дипломатов из Киева во Львов. Ранее это сделала Канада

"Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью, вызванное сосредоточением российских войск на границе с Украиной, правительство распорядилось об отъезде сотрудников посольства Австралии в Киеве и временно приостановило работу нашего посольства в Киеве. Мы перенесем наши операции во временный офис во Львове", – говорится в заявлении.

МИД Австралии советует соотечественникам "немедленно покинуть Украину коммерческим путем" и предупреждает, что "условия безопасности могут измениться в кратчайшие сроки".

"Военные действия России в Украине серьезно ограничат нашу способность оказывать консульскую помощь австралийцам", – объяснила Пэйн.

Она подчеркнула, что Австралия продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

О решении перевести работу своего посольства во Львов накануне сообщила Канада.