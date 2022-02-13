"Содержательный разговор". Кулеба пообщался с главами МИД Австрии и Турции

"Содержательный разговор с турецким коллегой и другом Мевлютом Чавушоглу относительно созданного РФ кризиса с безопасностью и угроз в Азовском и Черном морях, дипломатических путей снижения напряжения", – написал он.

Кулеба отметил "активные усилия Анкары" в этом вопросе.

Глава МИД Украины рассказал, что в ходе разговора с Чавушоглу "обсудили развитие военно-технического сотрудничества Украины и Турции".

Змістовна розмова з турецьким колегою і другом Мевлютом Чавушоглу щодо створеної РФ безпекової кризи і загроз в Азовському та Чорному морях, дипломатичних шляхів зниження напруги. Вітаю активні зусилля Анкари. Обговорили розвиток військово-технічної співпраці України і Туреччини. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 12, 2022

Менее чем через полчаса Кулеба сообщил и о разговоре и с главой МИД Австрии.

"В разговоре с главой австрийской дипломатии Александером Шалленбергом обменялись оценками ситуации с безопасностью. Обсудили активные усилия ЕС и всей международной коалиции по защите Украины и сдерживанию дальнейшей российской агрессии. Договорились и дальше тесно координировать действия", – рассказал он.