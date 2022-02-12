Зеленский и украинские военные полностью контролируют ситуацию – Подоляк о возможном вторжении России

"Ураган эмоций в информационном пространстве сильно контрастирует с реальной ситуацией на уровне государственного управления и с ощущением в войсках. У наших военных на фронте – уверенность и спокойствие, пока в Facebook и других соцсетях разносятся разного рода угрозы и устрашающие "анонсы вторжения", – сказал он.

Советник главы ОП подчеркнул, что "президент [Владимир Зеленский], руководители разведки, военное командование полностью контролируют ситуацию", а украинские дипломаты круглосуточно работают над выполнением "вполне конкретных задач".

"Каждый день будущей недели дипломатический темп будет только нарастать. И можно быть уверенными, что результатом этой недели и всей активности команды власти будет усиление государства и реальное приближение к деэскалации", – считает Подоляк.

12 февраля Зеленский провел посвященные эскалации телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.