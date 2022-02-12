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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Авиакомпания KLM прекратила полеты в Украину

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В KLM пассажирам отмененных рейсов советуют обращаться за разъяснениями в МИД Нидерландов
В KLM пассажирам отмененных рейсов советуют обращаться за разъяснениями в МИД Нидерландов
Фото: depositphotos.com

Руководство авиакомпании KLM 12 февраля на фоне информации о готовящемся вторжении РФ в Украину приняло решение прекратить полеты в Киев. Следующий рейс, запланированный на сегодняшнюю ночь, также отменен, сообщает NOS.

Представитель KLM рекомендует пассажирам, чьи рейсы отменены, обращаться за консультацией в министерство иностранных дел Нидерландов. Пресс-секретарь министерства заявил, что призыв покинуть Украину не должен был стать для жителей Нидерландов сюрпризом.

"Предупреждения были выпущены несколько недель назад, рекомендации по поездкам долгое время были "оранжевыми", – отметил он.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

23 января на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину график своих ночных авиарейсов в Киев изменила немецкая авиакомпания Lufthansa.

24 января отказались от ночной стоянки самолетов в Киеве швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM.

8 февраля ирландский лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона.

Теги: Украина, Нидерланды, агрессия, вторжение, авиарейсы, страна-агрессор, российская агрессия, авиакомпания, пассажиры, KLM
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