Авиакомпания KLM прекратила полеты в Украину

В KLM пассажирам отмененных рейсов советуют обращаться за разъяснениями в МИД Нидерландов Фото: depositphotos.com

Представитель KLM рекомендует пассажирам, чьи рейсы отменены, обращаться за консультацией в министерство иностранных дел Нидерландов. Пресс-секретарь министерства заявил, что призыв покинуть Украину не должен был стать для жителей Нидерландов сюрпризом.

"Предупреждения были выпущены несколько недель назад, рекомендации по поездкам долгое время были "оранжевыми", – отметил он.