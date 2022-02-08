Ryanair полностью остановил продажу билетов из Харькова и Херсона

На данный момент Ryanair работает в пяти украинских аэропортах Фото: depositphotos.com

При попытке забронировать перелет на ближайшие даты или на рейсы летом система авиакомпании пишет, что доступных вылетов нет.

Ryanair планировал рейсы по шести международным маршрутам из Харькова: в Будапешт, Бергамо, Вильнюс, Краков, Познань и Варшаву.

Из Херсона авиакомпания летала в Вену, Краков и Варшаву.

Как отмечает Avianews, в условиях COVID-19 из-за низкого спроса лоукостер неоднократно менял расписание полетов в Украину, отменял и переносил вылеты, однако продажа билетов на все рейсы сразу из двух аэропортов отменена впервые.