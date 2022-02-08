Ryanair полностью остановил продажу билетов из Харькова и Херсона

При попытке забронировать перелет на ближайшие даты или на рейсы летом система авиакомпании пишет, что доступных вылетов нет.
Ryanair планировал рейсы по шести международным маршрутам из Харькова: в Будапешт, Бергамо, Вильнюс, Краков, Познань и Варшаву.
Из Херсона авиакомпания летала в Вену, Краков и Варшаву.
Как отмечает Avianews, в условиях COVID-19 из-за низкого спроса лоукостер неоднократно менял расписание полетов в Украину, отменял и переносил вылеты, однако продажа билетов на все рейсы сразу из двух аэропортов отменена впервые.
Ryanair – ирландская авиакомпания, крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Главный офис находится в Сордсе (графство Дублин).
Ryanair открыл первые авиарейсы в Украине в 2018 году. Сейчас лоукостер работает в пяти украинских аэропортах на двусторонней основе. Авиакомпания выполняет рейсы из Киева, Львова, Одессы, Харькова, Херсона.
В январе 2022 года авиакомпания сократила количество рейсов в зимнем расписании полетов из Украины.
31 января в Ryanair заявили, что готовы ввезти в Украину 15–20 самолетов и открыть несколько баз в случае отсутствия угрозы вторжения со стороны РФ.
Аэропорт Харьков находится в 40 км от границы с Россией, аэропорт Херсон – в 90 км от оккупированного Крыма.