Лоукостер Ryanair потребовал гарантий безопасности от Беларуси, чтоб возобновить полеты над страной

По словам О'Лири, для будущего авиаперевозок крайне важно, чтобы не было повторения событий мая 2021 года, которые гендиректор Ryanair назвал "первым случаем спонсируемого государством акта международного пиратства после Чикагской конвенции 1945 года".
Пока компания не получит таких гарантий от властей Беларуси, Ryanair не будет возобновлять полеты над страной.
Лоукостер Ryanair перестал летать над территорией Беларусь после того, как 23 мая 2021 года власти страны принудительно посадили в Минске один из их самолетов. Официально самолет посадили из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли).
В самолете летел белорусский журналист Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. Их двоих задержали, а позже арестовали.
Официально известно, что Протасевичу вменяют три статьи Уголовного кодекса Беларуси: разжигание социальной вражды и розни, организация массовых беспорядков, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сапеге предъявили обвинение по семи статьям – о разжигании социальной вражды и розни, об организации насилия и угроз в отношении силовиков, чиновников, судей; препятствии работе журналистов, а также о незаконном сборе и распространении частной информации и персональных данных.
25 июня Следком Беларуси сообщил, что Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение со следствием. Исходя из этого, "следствие сочло возможным" изменить им меру пресечения на домашний арест. 24 января 2022 года Протасевича выпустили из-под домашнего ареста.
Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что вынужденная посадка в Минске – это "захват и пиратство, спонсируемые государством".
В связи с инцидентом ряд стран ввели санкции относительно Беларуси, а также ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.
Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA, так как ранее он был его главредом. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.