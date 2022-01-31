Лоукостер Ryanair потребовал гарантий безопасности от Беларуси, чтоб возобновить полеты над страной

Ryanair перестал летать над территорией Беларусь после того, как власти страны принудительно посадили в Минске один из его самолетов Фото: depositphotos.com

По словам О'Лири, для будущего авиаперевозок крайне важно, чтобы не было повторения событий мая 2021 года, которые гендиректор Ryanair назвал "первым случаем спонсируемого государством акта международного пиратства после Чикагской конвенции 1945 года".

Пока компания не получит таких гарантий от властей Беларуси, Ryanair не будет возобновлять полеты над страной.