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Протасевича выпустили из-под домашнего ареста

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Протасевич заявил, что хочет быть "полезен обществу и государству", и начал работать в провластном правозащитном центре
Протасевич заявил, что хочет быть "полезен обществу и государству", и начал работать в провластном правозащитном центре
Скриншот: InfoSpecNaz БЕЛЯКОВ / YouTube

Бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, задержанный после принудительной посадки в Минске самолета Ryanаir, вышел из-под домашнего ареста. Об этом он сообщил 24 января в эфире YouTube-канала активиста Дмитрия Белякова, к команде которого, по его словам, присоединился.

Протасевич сказал, что он "только-только покинул место", где находился под домашним арестом, "буквально первый день, как вышел из дома".

Журналист напомнил, что заключил досудебное соглашение со следствием по своему уголовному делу, и отметил, что расследование продолжается и раскрывать подробности он не может. 

"Последние семь месяцев я провел под домашним арестом, только сейчас происходит мой выход в люди... Очень тяжело адаптироваться и социализироваться, когда долго находился в изоляции. У меня фактически не было контактов с окружающими людьми", – сказал Протасевич, отметив, что доступ в интернет у него был.

Он также заявил о начале работы в центре "Системная правозащита", который в 2021 году основал Беляков.

"На данный момент конкретных планов и идей у меня нет, я буду заниматься своей основной работой, и прежде всего я буду начинать развертывать какую-то медиадеятельность в центре "Системная правозащита". Это пока  мой главный и основной план на ближайшее время, а дальше будет видно... каким образом я смогу быть полезен обществу и государству", – сказал Протасевич.

Кроме того, он планирует перезапустить свой Telegram-канал Sprava в виде "своего блога, в котором он будет развернуто выражать свое мнение по политическим новостям, событиям".

По информации издания Reformation, Беляков получал высшее образование в Военной академии Беларуси. Издание предполагает, что он был офицером одной из спецслужб. До 2014 года никаких упоминаний о нем в соцсетях найти не удалось, а после он стал активно вести соцсети, "особенно репостить из пабликов, пропагандирующих величие России и СССР". Входит в Компартию Беларуси, летом 2020 года был избран первым секретарем райкома КПБ Центрального района Минска.

Оппозиционное белорусское издание Zerkalo.io писало что Беляков неоднократно появлялся на провластных акциях, а потом основал центр "Системная правозащита". Осенью 2021 года его видели в лагере мигрантов на границе Литвы и Польши, он заявлял, что беженцы обращаются к нему за помощью. Центр Белякова направил в Международный уголовный суд в Гааге требование возбудить уголовное дело против Польши и Литвы по статье "О геноциде и преступлениях против человечности" в отношении беженцев. 

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). Для "сопровождения" самолета по поручению находящегося при власти в стране Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС. После приземления самолета был задержан белорусский журналист Роман Протасевич, который летел этим рейсом, и его девушка, россиянка София Сапега.

Самолет стоял в аэропорту Минска более шести часов. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщал, что всего на борту находился 171 пассажир из 18 стран.

Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что вынужденная посадка в Минске – это "захват и пиратство, спонсируемые государством".

Официально известно, что Протасевичу вменяют три статьи Уголовного кодекса Беларуси: разжигание социальной вражды и розни, организация массовых беспорядков, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сапеге предъявили обвинение по семи статьям – о разжигании социальной вражды и розни, об организации насилия и угроз в отношении силовиков, чиновников, судей; препятствии работе журналистов, а также о незаконном сборе и распространении частной информации и персональных данных. 

25 июня Следком Беларуси сообщил, что Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение со следствием. Исходя из этого, "следствие сочло возможным" изменить им меру пресечения на домашний арест.

В связи с инцидентом ряд стран ввели санкции относительно Беларуси, а также ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

В отчете Международной организации гражданской авиации (ICAO), опубликованном 20 января 2022 года, сказано, что сообщение о бомбе в салоне рейса FR4978 компании Ryanair было "заведомо неправдивым"

Теги: Беларусь, правозащитники, следствие, журналисты, активист, домашний арест, Роман Протасевич, задержание Романа Протасевича
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