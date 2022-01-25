Протасевича выпустили из-под домашнего ареста

Протасевич заявил, что хочет быть "полезен обществу и государству", и начал работать в провластном правозащитном центре Скриншот: InfoSpecNaz БЕЛЯКОВ / YouTube

Протасевич сказал, что он "только-только покинул место", где находился под домашним арестом, "буквально первый день, как вышел из дома".

Журналист напомнил, что заключил досудебное соглашение со следствием по своему уголовному делу, и отметил, что расследование продолжается и раскрывать подробности он не может.

"Последние семь месяцев я провел под домашним арестом, только сейчас происходит мой выход в люди... Очень тяжело адаптироваться и социализироваться, когда долго находился в изоляции. У меня фактически не было контактов с окружающими людьми", – сказал Протасевич, отметив, что доступ в интернет у него был.

Он также заявил о начале работы в центре "Системная правозащита", который в 2021 году основал Беляков.

"На данный момент конкретных планов и идей у меня нет, я буду заниматься своей основной работой, и прежде всего я буду начинать развертывать какую-то медиадеятельность в центре "Системная правозащита". Это пока мой главный и основной план на ближайшее время, а дальше будет видно... каким образом я смогу быть полезен обществу и государству", – сказал Протасевич.

Кроме того, он планирует перезапустить свой Telegram-канал Sprava в виде "своего блога, в котором он будет развернуто выражать свое мнение по политическим новостям, событиям".

По информации издания Reformation, Беляков получал высшее образование в Военной академии Беларуси. Издание предполагает, что он был офицером одной из спецслужб. До 2014 года никаких упоминаний о нем в соцсетях найти не удалось, а после он стал активно вести соцсети, "особенно репостить из пабликов, пропагандирующих величие России и СССР". Входит в Компартию Беларуси, летом 2020 года был избран первым секретарем райкома КПБ Центрального района Минска.

Оппозиционное белорусское издание Zerkalo.io писало что Беляков неоднократно появлялся на провластных акциях, а потом основал центр "Системная правозащита". Осенью 2021 года его видели в лагере мигрантов на границе Литвы и Польши, он заявлял, что беженцы обращаются к нему за помощью. Центр Белякова направил в Международный уголовный суд в Гааге требование возбудить уголовное дело против Польши и Литвы по статье "О геноциде и преступлениях против человечности" в отношении беженцев.