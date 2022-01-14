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Ryanair до марта отменил семь рейсов из Украины

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Ryanair отменил некоторые рейсы из Киева, Львова и Херсона
Ryanair отменил некоторые рейсы из Киева, Львова и Херсона
Фото: depositphotos.com

Ирландский лоукостер Ryanair сократил количество рейсов в зимнем расписании полетов из Украины. Об этом сообщает Lowcostavia.

До конца февраля авиакомпания отменила семь рейсов из Киева, Львова и Херсона.

С 1-го по 28 февраля полностью отменены маршруты из Киева в Быдгощ, из Львова – в Бари, Палермо, Турин и Братиславу, из Херсона – в Краков и Вену.

Как отмечает Lowcostavia, в расписании возможны изменения, однако маловероятно, что Ryanair вернет отмененные рейсы. Не исключено также, что авиакомпания продолжит их отмену и в марте.

В январе Ryanair приостановил 17 рейсов из Украины

Контекст:

Ryanair – ирландская авиакомпания, крупнейшая бюджетная в Европе. Главный офис находится в Сордсе, графство Дублин.

Ryanair открыл первые авиарейсы в Украине в 2018 году. Сейчас лоукостер работает в пяти украинских аэропортах на двусторонней основе. Авиакомпания выполняет рейсы из Киева, Львова, Одессы, Харькова, Херсона.

Теги: Киев, Львов, Украина, Херсон, аэропорт, авиарейсы, Ryanair, авиакомпания, лоукостер
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