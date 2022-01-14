Ryanair до марта отменил семь рейсов из Украины

До конца февраля авиакомпания отменила семь рейсов из Киева, Львова и Херсона.

С 1-го по 28 февраля полностью отменены маршруты из Киева в Быдгощ, из Львова – в Бари, Палермо, Турин и Братиславу, из Херсона – в Краков и Вену.

Как отмечает Lowcostavia, в расписании возможны изменения, однако маловероятно, что Ryanair вернет отмененные рейсы. Не исключено также, что авиакомпания продолжит их отмену и в марте.

В январе Ryanair приостановил 17 рейсов из Украины