Ryanair до марта отменил семь рейсов из Украины

До конца февраля авиакомпания отменила семь рейсов из Киева, Львова и Херсона.
С 1-го по 28 февраля полностью отменены маршруты из Киева в Быдгощ, из Львова – в Бари, Палермо, Турин и Братиславу, из Херсона – в Краков и Вену.
Как отмечает Lowcostavia, в расписании возможны изменения, однако маловероятно, что Ryanair вернет отмененные рейсы. Не исключено также, что авиакомпания продолжит их отмену и в марте.
В январе Ryanair приостановил 17 рейсов из Украины
Ryanair – ирландская авиакомпания, крупнейшая бюджетная в Европе. Главный офис находится в Сордсе, графство Дублин.
Ryanair открыл первые авиарейсы в Украине в 2018 году. Сейчас лоукостер работает в пяти украинских аэропортах на двусторонней основе. Авиакомпания выполняет рейсы из Киева, Львова, Одессы, Харькова, Херсона.