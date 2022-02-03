Если Россия не нападет. Ryanair готов открыть в Украине несколько баз

Кроме российского фактора, на решение лоукостера повлияет готовность украинских аэропортов предлагать низкие сборы на обслуживание.
О'Лири отметил, что авиакомпания продолжает следить за напряженностью в отношениях Украины и России, но Ryanair не отказывается от своих планов по расширению сотрудничества с Киевом.
"Мы по-прежнему привержены Украине. Пока Украина смотрит на Запад, существуют огромные потоки людей, путешествующих в Украину и из Украины, работающих в Центральной и Восточной Европе. Надеемся, что ситуация в Украине будет разрешена дипломатическим путем. Если это произойдет, то для нас это будет очень интересной возможностью роста", – сказал он.
Ryanair – ирландская авиакомпания, крупнейшая бюджетная в Европе. Главный офис находится в Сордсе, графство Дублин.
Ryanair открыл первые авиарейсы в Украине в 2018 году. Сейчас лоукостер работает в пяти украинских аэропортах на двусторонней основе. Авиакомпания выполняет рейсы из Киева, Львова, Одессы, Харькова, Херсона.
В январе 2022 года авиакомпания сократила количество рейсов в зимнем расписании полетов из Украины.