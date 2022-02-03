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Если Россия не нападет. Ryanair готов открыть в Украине несколько баз

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Ryanair не отказывается от своих планов по расширению сотрудничества с Украиной
Ryanair не отказывается от своих планов по расширению сотрудничества с Украиной
Фото: depositphotos.com

Авиаперевозчик Ryanair готов ввезти в Украину 15–20 самолетов и открыть несколько баз в случае отсутствия угрозы вторжения со стороны Российской Федерации. Об этом 31 января заявил генеральный директор компании Майкл О'Лири, сообщает Reuters.

Кроме российского фактора, на решение лоукостера повлияет готовность украинских аэропортов предлагать низкие сборы на обслуживание.

О'Лири отметил, что авиакомпания продолжает следить за напряженностью в отношениях Украины и России, но Ryanair не отказывается от своих планов по расширению сотрудничества с Киевом.

"Мы по-прежнему привержены Украине. Пока Украина смотрит на Запад, существуют огромные потоки людей, путешествующих в Украину и из Украины, работающих в Центральной и Восточной Европе. Надеемся, что ситуация в Украине будет разрешена дипломатическим путем. Если это произойдет, то для нас это будет очень интересной возможностью роста", – сказал он.

Контекст:

Ryanair – ирландская авиакомпания, крупнейшая бюджетная в Европе. Главный офис находится в Сордсе, графство Дублин.

Ryanair открыл первые авиарейсы в Украине в 2018 году. Сейчас лоукостер работает в пяти украинских аэропортах на двусторонней основе. Авиакомпания выполняет рейсы из Киева, Львова, Одессы, Харькова, Херсона.

В январе 2022 года авиакомпания сократила количество рейсов в зимнем расписании полетов из Украины. 

Теги: Украина, авиарейсы, Ryanair, авиакомпания, лоукостер
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