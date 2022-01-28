Зеленский отрицает наличие разногласий с Байденом

Зеленский поблагодарил Байдена за то, что он не просто интересуются украинским вопросом, но и вникает в подробности происходящего в стране.
"Мы делимся планами, мерами, некоторыми моментами... Мы говорили много о каких вещах. Я хотел объяснить ситуацию: важно, что президент [США] знает ситуацию от меня, а не от посредников", – добавил он.
Также Зеленский подчеркнул, что у него нет никаких недоразумений с Байденом.
"У нас нет недоразумений с президентом США. Я просто глубоко понимаю, что происходит в моем государстве. Как и он глубоко понимает, что происходит в США", – подчеркнул он.
Реакция Зеленского касается заявления телеканала CNN, который сообщил, что разговор якобы прошел не очень хорошо из-за разногласий по поводу оценок уровня риска вторжения России в Украину.
Зеленский говорил с Байденом вечером 27 января на фоне сообщений о наращивании Россией военных сил вблизи границы с Украиной и о возможном ее вторжении на украинскую территорию. Президент Украины сообщил, что разговор был долгим. Его пресс-служба проинформировала, что речь шла о сдерживании российской агрессии. В частности, Зеленский поблагодарил Байдена за помощь и поддержку.
Предыдущий телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся 2 января. В пресс-релизе Белого дома после разговора президентов США и Украины сообщалось: "Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину".
"Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию. Ценим непреклонную поддержку Украины", – заявил по итогам разговора Зеленский.