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Зеленский отрицает наличие разногласий с Байденом

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Зеленский: У нас нет недоразумений с президентом США
Зеленский: У нас нет недоразумений с президентом США
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 28 января заявил, что во время вчерашнего разговора с президентом США Джо Байденом у него не было никаких недоразумений, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Зеленский поблагодарил Байдена за то, что он не просто интересуются украинским вопросом, но и вникает в подробности происходящего в стране.

"Мы делимся планами, мерами, некоторыми моментами... Мы говорили много о каких вещах. Я хотел объяснить ситуацию: важно, что президент [США] знает ситуацию от меня, а не от посредников", – добавил он.

Также Зеленский подчеркнул, что у него нет никаких недоразумений с Байденом.

"У нас нет недоразумений с президентом США. Я просто глубоко понимаю, что происходит в моем государстве. Как и он глубоко понимает, что происходит в США", – подчеркнул он.

Реакция Зеленского касается заявления телеканала CNN, который сообщил, что разговор якобы прошел не очень хорошо из-за разногласий по поводу оценок уровня риска вторжения России в Украину. 

Контекст:

Зеленский говорил с Байденом вечером 27 января на фоне сообщений о наращивании Россией военных сил вблизи границы с Украиной и о возможном ее вторжении на украинскую территорию. Президент Украины сообщил, что разговор был долгим. Его пресс-служба проинформировала, что речь шла о сдерживании российской агрессии. В частности, Зеленский поблагодарил Байдена за помощь и поддержку.

Предыдущий телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся 2 января. В пресс-релизе Белого дома после разговора президентов США и Украины сообщалось: "Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину". 

"Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию. Ценим непреклонную поддержку Украины", – заявил по итогам разговора Зеленский.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский, война в Украине
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