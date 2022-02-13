Советник Байдена: США публикуют разведывательные данные, чтобы остановить войну

По словам Салливана, США публикуют разведывательные данные, "чтобы остановить войну, а не начать ее".

"Наша точка зрения заключается в том, что мы не собираемся давать России возможность устроить здесь сюрприз – свалить что-то на Украину или мир. Мы позаботимся о том, чтобы излагать миру то, что мы видим, настолько прозрачно и ясно, насколько это возможно, и делиться этой информацией как можно шире. Это то, что мы сделали. Это то, что мы будем продолжать делать", – заявил советник.

Салливан подчеркнул, что точный день вероятного вторжения предсказать нельзя, но "крупные военные действия России могут начаться в Украине в любой день, включая ближайшую неделю, до окончания Олимпиады".

Советник заявил, что США готовы продолжать путь дипломатии, но также "готовы ответить единым и решительным образом с нашими союзниками и партнерами", если Россия продолжит эскалацию.

По его словам, если Россия действительно решит вторгнуться в Украину, она может провести операцию под "чужим флагом" и использовать ее как предлог.

"У нас есть информация, которую мы собрали с помощью разведки, которая указывает на активное планирование этого, и не только Соединенные Штаты говорят об этом. У нас есть наши союзники по НАТО, которые также заявляют об этом, потому что они смогли просмотреть эти разведданные, оценить их достоверность и прийти к такому же выводу, к которому пришли мы. Так что я действительно думаю, что мир должен быть готов к инсценировке Россией предлога", – заявил Салливан.