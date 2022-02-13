Советник Байдена: США публикуют разведывательные данные, чтобы остановить войну

По словам Салливана, США публикуют разведывательные данные, "чтобы остановить войну, а не начать ее".
"Наша точка зрения заключается в том, что мы не собираемся давать России возможность устроить здесь сюрприз – свалить что-то на Украину или мир. Мы позаботимся о том, чтобы излагать миру то, что мы видим, настолько прозрачно и ясно, насколько это возможно, и делиться этой информацией как можно шире. Это то, что мы сделали. Это то, что мы будем продолжать делать", – заявил советник.
Салливан подчеркнул, что точный день вероятного вторжения предсказать нельзя, но "крупные военные действия России могут начаться в Украине в любой день, включая ближайшую неделю, до окончания Олимпиады".
Советник заявил, что США готовы продолжать путь дипломатии, но также "готовы ответить единым и решительным образом с нашими союзниками и партнерами", если Россия продолжит эскалацию.
По его словам, если Россия действительно решит вторгнуться в Украину, она может провести операцию под "чужим флагом" и использовать ее как предлог.
"У нас есть информация, которую мы собрали с помощью разведки, которая указывает на активное планирование этого, и не только Соединенные Штаты говорят об этом. У нас есть наши союзники по НАТО, которые также заявляют об этом, потому что они смогли просмотреть эти разведданные, оценить их достоверность и прийти к такому же выводу, к которому пришли мы. Так что я действительно думаю, что мир должен быть готов к инсценировке Россией предлога", – заявил Салливан.
Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.
В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.
24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.
Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.