Правительство примет решения, чтобы авиакомпании продолжали полеты над Украиной – Офис президента

"Чтобы рейсы в Украину и из Украины продолжали осуществляться, в течение дня Министерство инфраструктуры подготовило необходимые проекты правительственных решений, которые помогут авиакомпаниям в отношениях со страховщиками", – написал он.

Тимошенко отметил, что заседание правительства запланировано на 20.00 13 февраля.

"Хотя речь идет о хозяйственных отношениях между частными компаниями, государство поддержит украинских авиаперевозчиков, чтобы страховые компании были уверены: в Украину можно летать и никаких проблем нет", – написал замглавы ОП.