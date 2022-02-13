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Правительство примет решения, чтобы авиакомпании продолжали полеты над Украиной – Офис президента

Воздушное пространство Украины остается открытым
Воздушное пространство Украины остается открытым
Фото: depositphotos.com

Кабмин Украины 13 февраля намерен принять решения, которые помогут авиакомпаниям в отношениях со страховыми компаниями и позволят продолжить полеты над территорией Украины. Об этом в Facebook написал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Чтобы рейсы в Украину и из Украины продолжали осуществляться, в течение дня Министерство инфраструктуры подготовило необходимые проекты правительственных решений, которые помогут авиакомпаниям в отношениях со страховщиками", – написал он.

Тимошенко отметил, что заседание правительства запланировано на 20.00 13 февраля.

"Хотя речь идет о хозяйственных отношениях между частными компаниями, государство поддержит украинских авиаперевозчиков, чтобы страховые компании были уверены: в Украину можно летать и никаких проблем нет", – написал замглавы ОП.

https://www.facebook.com/kirill.timoshenko/posts/5025159630861114

Контекст:

12 февраля на фоне российской агрессии прекратила полеты в Украину авиакомпания KLM из Нидерландов, а 13 февраля в Молдове вместо Украины совершил посадку следовавший из Португалии самолет авиакомпании SkyUp.

13 февраля народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что, по его информации, 14 февраля с 16.00 может быть закрыто воздушное пространство Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил Reuters, что это "нонсенс" и "сама Украина не видит смысла" в таком закрытии.

О том, что небо над Украиной остается открытым, подтвердили 13 февраля в Министерстве инфраструктуры.

В SkyUp заявили, что вынужденная посадка рейса из Португалии в Молдове вместо Украины объясняется именно требованиями лизингодателей"12 февраля 2022 года крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий. Соответственно, владельцы воздушных судов – лизингодатели – требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС", – рассказали в SkyUp.

Глава "Украероруху" Андрей Ярмак сообщил, что Украина из-за российских учений рекомендовала авиакомпаниям избегать полетов над открытыми водами Черного моря с 14-го по 19 февраля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, правительство, авиация, Министерство инфраструктуры, самолеты, война в Украине, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, Кабмин
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