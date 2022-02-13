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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Аэропорт Борисполь работает в штатном режиме, почти все рейсы происходят по расписанию

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Аэропорт работает в штатном режиме и обеспечивает авиабезопасность в полном объеме, подчеркнула пресс-служба
Аэропорт работает в штатном режиме и обеспечивает авиабезопасность в полном объеме, подчеркнула пресс-служба
Фото: depositphotos.com

В Международном аэропорту Борисполь подчеркивают, что он работает в штатном режиме, но советуют пассажирам внимательно следить за информацией о расписании. Сообщение опубликовала 13 февраля пресс-служба Борисполя в Facebook.

"В связи с противоречивой информацией на фоне роста напряженности вокруг Украины Международный аэропорт Борисполь сообщает следующее: аэропорт продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая безопасность и высокий уровень авиабезопасности в полном объеме", – говорится в сообщении.

В аэропорту порекомендовали пассажирам внимательно следить за информацией о расписании на онлайн-табло нашего сайта, а по всем вопросам отмены и задержки рейсов обращаться непосредственно к авиакомпаниям, обслуживающим эти рейсы.

"В ближайшее время расписание может изменяться. В то же время сообщаем, что по состоянию на сегодня практически все рейсы происходят по расписанию и без изменений в графиках полетов", – подчеркнули в аэропорту.

Отмечается, что изменения были на следующих рейсах:

  • авиакомпания KLM отменила все свои рейсы с 13-го до 17 февраля;
  • Flydubai изменила графики с 14-го по 28 февраля: прибытие в 17.25 вместо 22.35, отправление – в 18.25 вместо 23.25;
  • Qatar Airways XQR 295 и 296 – отменен рейс 14 февраля, потому что будет выполняться рейс на более крупном воздушном судне по расписанию;
  • Air Astana изменила расписание рейса XKC 201 202, необходимо следить за расписанием на официальном табло сайта аэропорта.
https://www.facebook.com/airportboryspil/posts/5171565319528652

Депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявлял о возможном прекращении полетов над Украиной с понедельника, 14 февраля.

Министерство инфраструктуры опровергло эту информацию и сообщило, что небо над Украиной остается открытым, 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты, а государство намерено дать финансовые гарантии авиаперевозчикам.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал информацию о закрытии воздушного пространства "нонсенсом" и подчеркнул, что Украина не видит в этом смысла.

Контекст:

23 января на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину график своих ночных авиарейсов в Киев изменила немецкая авиакомпания Lufthansa.

24 января отказались от ночной стоянки самолетов в Киеве швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM.

8 февраля ирландский лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона.

12 февраля нидерландская авиакомпания KLM объявила о решении прекратить полеты в Украину.

В тот же день самолет авиакомпании SkyUp, следовавший из Мадейры (Португалия) в Киев, сел в Молдове из-за запрета лизингодателя, резидента Ирландии, на влет борта, уже находившегося в воздухе, в Украину. 13 февраля SkyUp прекратила продажу билетов на ближайшие дни из-за требований лизингодателей.

Теги: Борисполь, аэропорт, авиация, авиапространство, воздушное пространство, самолеты, авиарейсы, авиаперевозки, авиакомпания, пассажиры
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