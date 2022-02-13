Воздушное движение в Украине, скорее всего, 14 февраля будет приостановлено – нардеп Гончаренко

Гончаренко посоветовал украинцам, которые хотят вернуться из-за границы, сделать это как можно скорее Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

"Скорее всего, с завтрашнего дня с 16.00 по Киеву воздушное движение в Украине будет приостановлено", – написал нардеп.

По его информации, "одна из крупнейших страховых британских компаний" (название он не указывает) разослала уведомления о том, что с этого времени прекращается страховка гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины.

"Собственники самолетов, которые находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины. На данный момент KLM отменил свои рейсы, SkyUp уже сажает рейс из Фуншала в Кишиневе, сегодня появится запрет от Air France", – написал нардеп.

Он порекомендовал украинцам, которые находятся за границей и хотят попасть домой, возвращаться немедленно, потому что в ближайшую неделю-две это может оказаться очень сложно.

В пресс-службе аэропорта Борисполь, комментируя возможную отмену рейсов авиакомпаний в Украину на фоне заявлений об угрозе вторжения России, сказали Общественному, что в настоящее время аэропорт "работает в штатном режиме согласно расписанию".