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Евроконтроль определил самые крупные аэропорты Европы по числу рейсов

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Каждый день новый аэропорт Стамбула принимает и отправляет почти 900 авиарейсов
Каждый день новый аэропорт Стамбула принимает и отправляет почти 900 авиарейсов
Фото: İGA İstanbul Airport / Facebook

Самым крупным аэропортом Европы по количеству принятых и отправленных рейсов в начале февраля 2022 года стал стамбульский аэропорт (Турция) – 893 вылета и прилета самолетов в день. Об этом 6 февраля сообщил в Twitter генеральный директор Евроконтроля Имон Бреннан.

На втором месте – аэропорт Схипхол (Амстердам, Нидерланды) с результатом 826 рейсов в день, на третьем – Барахас (Мадрид, Испания) – 778 вылетов и прилетов в день. В десятку самых крупных аэропортов вошли франкфуртский (Германия), Шарль-де-Голль (Париж, Франция), Хитроу (Лондон, Великобритания), Сабиха Гекчен (Стамбул, Турция), мюнхенский (Германия), барселонский (Испания) и лиссабонский (Португалия).

Евроконтроль составил рейтинг на основе среднего числа рейсов в день в период с 30 января по 5 февраля 2022 года.

Контекст:

Евроконтроль – общеевропейская военно-гражданская организация, занимающаяся поддержкой авиации в Европе, основана в 1961 году. Цель Евроконтроля – поддержка государств-членов и заинтересованных сторон (включая поставщиков аэронавигационного обслуживания, гражданских и военных пользователей воздушного пространства, аэропорты и производителей самолетов/оборудования) в их усилиях, направленных на то, чтобы сделать авиацию в Европе более безопасной, эффективной и рентабельной, сообщается на сайте организации. 

Теги: Турция, рейтинг, Испания, Нидерланды, Амстердам, самолет, аэропорт, авиация, авиапространство, авиалинии, Евроконтроль, Стамбул, Мадрид, самолеты, авиаперевозки, пассажиры
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