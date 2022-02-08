Евроконтроль определил самые крупные аэропорты Европы по числу рейсов

На втором месте – аэропорт Схипхол (Амстердам, Нидерланды) с результатом 826 рейсов в день, на третьем – Барахас (Мадрид, Испания) – 778 вылетов и прилетов в день. В десятку самых крупных аэропортов вошли франкфуртский (Германия), Шарль-де-Голль (Париж, Франция), Хитроу (Лондон, Великобритания), Сабиха Гекчен (Стамбул, Турция), мюнхенский (Германия), барселонский (Испания) и лиссабонский (Португалия).
Евроконтроль составил рейтинг на основе среднего числа рейсов в день в период с 30 января по 5 февраля 2022 года.
Busiest airport in the @eurocontrol Network is currently @igairport with 893 flights/day, ahead of @Schiphol (826 flights/day) and @aena #MadridAirport (778)@Transport_EU @ECACceac @ACI_EUROPE @CANSOEurope @A4Europe @IATA @eraaorg @EBAAorg pic.twitter.com/nedhuaJ5C1— Eamonn Brennan (@eurocontrolDG) February 6, 2022
Евроконтроль – общеевропейская военно-гражданская организация, занимающаяся поддержкой авиации в Европе, основана в 1961 году. Цель Евроконтроля – поддержка государств-членов и заинтересованных сторон (включая поставщиков аэронавигационного обслуживания, гражданских и военных пользователей воздушного пространства, аэропорты и производителей самолетов/оборудования) в их усилиях, направленных на то, чтобы сделать авиацию в Европе более безопасной, эффективной и рентабельной, сообщается на сайте организации.