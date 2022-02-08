Евроконтроль определил самые крупные аэропорты Европы по числу рейсов

Каждый день новый аэропорт Стамбула принимает и отправляет почти 900 авиарейсов Фото: İGA İstanbul Airport / Facebook

На втором месте – аэропорт Схипхол (Амстердам, Нидерланды) с результатом 826 рейсов в день, на третьем – Барахас (Мадрид, Испания) – 778 вылетов и прилетов в день. В десятку самых крупных аэропортов вошли франкфуртский (Германия), Шарль-де-Голль (Париж, Франция), Хитроу (Лондон, Великобритания), Сабиха Гекчен (Стамбул, Турция), мюнхенский (Германия), барселонский (Испания) и лиссабонский (Португалия).

Евроконтроль составил рейтинг на основе среднего числа рейсов в день в период с 30 января по 5 февраля 2022 года.