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Аэропорт Праги не будет объявлять рейсы в Украину на русском языке

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В чешском аэропорту объявления о посадке на рейсы в Украину ранее звучали на чешском, английском и русском языках
В чешском аэропорту объявления о посадке на рейсы в Украину ранее звучали на чешском, английском и русском языках
Фото: depositphotos.com

Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела не будет дублировать объявления о посадке на рейсы в Украину на русском языке. Об этом 1 февраля сообщил в Facebook посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Он рассказал, что в аэропорту объявления о посадке на рейсы в Украину звучали на чешском, английском и русском языках. Украинское посольство давно добивалось исключения русского языка из этого перечня.

Аэропорт объяснял, что осуществляет дублирование по просьбе авиакомпаний и в связи с заботой о транзитных пассажирах.

"Первый аргумент свидетельствует о недооценке авиакомпаниями граждан Украины, которые, как и граждане других стран, способны понять базовые объявления о начале посадки на чешском и английском языках. Второй аргумент вообще звучит странно, потому что российские граждане транзитом через Украину, как правило, не летают, поскольку авиасообщение между Украиной и страной-агрессором уже давно отсутствует", – отметил посол.

Недавно посольство получило письмо от аэропорта, в котором указано, что с 1 февраля все объявления о рейсах в Украину будут звучать только на чешском и английском языках.

https://www.facebook.com/yevhen.perebyinis/posts/1169680763568136

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Чехия, русский язык, посольство, аэропорт, Евгений Перебийнис, авиаперевозки
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