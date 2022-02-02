Аэропорт Праги не будет объявлять рейсы в Украину на русском языке

В чешском аэропорту объявления о посадке на рейсы в Украину ранее звучали на чешском, английском и русском языках Фото: depositphotos.com

Он рассказал, что в аэропорту объявления о посадке на рейсы в Украину звучали на чешском, английском и русском языках. Украинское посольство давно добивалось исключения русского языка из этого перечня.

Аэропорт объяснял, что осуществляет дублирование по просьбе авиакомпаний и в связи с заботой о транзитных пассажирах.

"Первый аргумент свидетельствует о недооценке авиакомпаниями граждан Украины, которые, как и граждане других стран, способны понять базовые объявления о начале посадки на чешском и английском языках. Второй аргумент вообще звучит странно, потому что российские граждане транзитом через Украину, как правило, не летают, поскольку авиасообщение между Украиной и страной-агрессором уже давно отсутствует", – отметил посол.

Недавно посольство получило письмо от аэропорта, в котором указано, что с 1 февраля все объявления о рейсах в Украину будут звучать только на чешском и английском языках.