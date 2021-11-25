Аэропорт Черкассы после трех лет перерыва снова сертифицирован – ОГА

Сертификация возобновлена после трех лет перерыва, документ будет действителен до 24 ноября 2024 года.

"Мы возвращаем Черкасский аэропорт на карту аэропортов мира. Первый важный шаг для этого сделан. Наш аэропорт снова сертифицирован – после трех лет перерыва. А значит, отвечает требованиям законодательства о гражданской авиации и пригоден к эксплуатации воздушных судов", – заявил Скичко в Facebook.

Он добавил, что власти уже подали документы на ввод в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы аэропорта.