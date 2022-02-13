ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Лизингодатель не готов рисковать самолетом". Борт SkyUp, летевший из Португалии в Киев, был вынужден сесть в Кишиневе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лизингодатель, резидент Ирландии, запретил самолету влет в воздушное пространство Украины
Лизингодатель, резидент Ирландии, запретил самолету влет в воздушное пространство Украины
Фото: depositphotos.com

Рейс украинской авиакомпании SkyUp, летевший с острова Мадейра в Киев 12 февраля, совершил посадку в Кишиневе из-за ситуации в Украине. Об этом сообщили 13 февраля в пресс-службе SkyUp.

В пресс-службе пояснили, что 12 февраля владелец самолета, резидент Ирландии, сообщил SkyUp о немедленном запрете на влет самолета с бортовым номером URSQO в воздушное пространство Украины.

"Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев", – говорится в сообщении. 

В результате самолет приземлился в ближайшем к территории Украины аэропорту в Кишиневе (Молдова) .

В SkyUp добавили, что организовали трансфер для 175 пассажиров из Кишинева в Киев и снабдили всех пассажиров питанием.

Команда поблагодарила за поддержку посольство Украины в Молдове. 

На борту самолета была Ольга Руднева, исполнительный директор Фонда Елены Пинчук. Об этой ситуации она рассказала в Stories в Instagram. По ее словам, пассажирам сообщили о том, что борт сядет в Кишиневе, за два часа до запланированной посадки в Борисполе.

"Сообщили, что лизингодатель борта не готов рисковать самолетом и потому он не разрешает залетать в воздушное пространство Украины. Посадили в Кишиневе, отсюда автобусами в Киев когда-нибудь. При этом булки раздали", – рассказала Руднева.

Скриншот: rudnieva_olga / Instagram
Скриншот: rudnieva_olga / Instagram

23 января на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину график своих ночных авиарейсов в Киев изменила немецкая авиакомпания Lufthansa.

24 января отказались от ночной стоянки самолетов в Киеве швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM.

8 февраля ирландский лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона.

12 февраля нидерландская авиакомпания KLM объявила о решении прекратить полеты в Украину.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

Теги: Молдова, Борисполь, самолет, аэропорт, авиация, воздушное пространство, Кишинев, самолеты, авиарейсы, российская агрессия, война в Украине, авиакомпания, SkyUp, пассажиры, рейс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Звезда сериалов "Игра престолов" и "Ход королевы" Томас Сэнгстер встречается с бывшей женой Илона Маска – СМИ
Звезда сериалов "Игра престолов" и "Ход королевы" Томас Сэнгстер встречается с бывшей женой Илона Маска – СМИ
"Милота какая", "Этот нос-курнос". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала лицо их сына, которому исполнился год
"Милота какая", "Этот нос-курнос". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала лицо их сына, которому исполнился год
Украинские исполнители, у которых есть звездный "двойник"
Украинские исполнители, у которых есть звездный "двойник"
"Вау, тебе как будто все еще 20 лет!" 56-летняя Херли показала фигуру в микробикини
"Вау, тебе как будто все еще 20 лет!" 56-летняя Херли показала фигуру в микробикини
"Я бросаю вызов тому, что вообще значит быть беременной". Рианна призналась, как чувствует себя в новом положении
"Я бросаю вызов тому, что вообще значит быть беременной". Рианна призналась, как чувствует себя в новом положении
"Я тот дурак, который не может озвучить восемь цифр". Мирошниченко высказался по проводу путаницы с оценками на нацотборе на "Евровидение"
"Я тот дурак, который не может озвучить восемь цифр". Мирошниченко высказался по проводу путаницы с оценками на нацотборе на "Евровидение"
"Мурат так много потерял". Лорак опубликовала новое видео с дочерью, и бывший муж на него отреагировал
"Мурат так много потерял". Лорак опубликовала новое видео с дочерью, и бывший муж на него отреагировал
Белла Хадид снялась в прозрачном коротком топе в сетку для рекламной кампании бренда Michael Kors
Белла Хадид снялась в прозрачном коротком топе в сетку для рекламной кампании бренда Michael Kors
"Рейнольдс – счастливчик". Блейк Лайвли пришла на премьеру мюзикла на Бродвее в блузе с разрезом до пояса
"Рейнольдс – счастливчик". Блейк Лайвли пришла на премьеру мюзикла на Бродвее в блузе с разрезом до пояса
Рианна впервые появилась на публике с бойфрендом, после новости о беременности, и показала округлившийся живот
Рианна впервые появилась на публике с бойфрендом, после новости о беременности, и показала округлившийся живот
"Леся Ивановна, вы просто огнище", "Прекрасные формы". Никитюк снялась в откровенном купальнике
"Леся Ивановна, вы просто огнище", "Прекрасные формы". Никитюк снялась в откровенном купальнике
"Золотишко рулит!" Ефросинина показала, в каком платье будет вести нацотбор на "Евровидение 2022"
"Золотишко рулит!" Ефросинина показала, в каком платье будет вести нацотбор на "Евровидение 2022"
Умерла актриса Зинаида Кириенко
Умерла актриса Зинаида Кириенко
"Они этого не переживут". Пугачева рассказала, как она реагирует на "дурные высказывания" в свой адрес
"Они этого не переживут". Пугачева рассказала, как она реагирует на "дурные высказывания" в свой адрес
Как выглядел "танцующий миллионер" Джанлука Вакки до того, как стал знаменитым: 10 фото
Как выглядел "танцующий миллионер" Джанлука Вакки до того, как стал знаменитым: 10 фото
В сеть попали фото 81-летнего Аль Пачино, который танцевал во время прогулки по городу
В сеть попали фото 81-летнего Аль Пачино, который танцевал во время прогулки по городу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Секс, самый искушенный". Астафьева засветила рельеф груди, ягодицы, живот и оттянула плавки для фото (107784)
2
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук назвала размер своей груди и снялась в прозрачном бюстгальтере (101088)
3
"Вау! Очень большая и крепкая задница!" 55-летняя Хайек показала ягодицы в мокрых плавках (95145)
4
"Забеременела от банщика", "Белье, простите, видно". 46-летняя Волочкова появилась на съемках шоу в откровенном наряде (84717)
5
Зибров, Нина Матвиенко, Бобул и сестра Ротару рассказали, какие у них пенсии (84123)
6
"Здесь не Надя, тут Надежда". Дорофеева снялась на полу с расставленными ногами (82593)
7
"Ушла, поскольку больше не могла и не хотела". Хореограф Татьяна Денисова прокомментировала свое появление на СТБ после работы в РФ (64511)
8
"Мурат так много потерял". Лорак опубликовала новое видео с дочерью, и бывший муж на него отреагировал (57281)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS