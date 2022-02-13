"Лизингодатель не готов рисковать самолетом". Борт SkyUp, летевший из Португалии в Киев, был вынужден сесть в Кишиневе

В пресс-службе пояснили, что 12 февраля владелец самолета, резидент Ирландии, сообщил SkyUp о немедленном запрете на влет самолета с бортовым номером URSQO в воздушное пространство Украины.

"Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев", – говорится в сообщении.

В результате самолет приземлился в ближайшем к территории Украины аэропорту в Кишиневе (Молдова) .

В SkyUp добавили, что организовали трансфер для 175 пассажиров из Кишинева в Киев и снабдили всех пассажиров питанием.

Команда поблагодарила за поддержку посольство Украины в Молдове.

На борту самолета была Ольга Руднева, исполнительный директор Фонда Елены Пинчук. Об этой ситуации она рассказала в Stories в Instagram. По ее словам, пассажирам сообщили о том, что борт сядет в Кишиневе, за два часа до запланированной посадки в Борисполе.

"Сообщили, что лизингодатель борта не готов рисковать самолетом и потому он не разрешает залетать в воздушное пространство Украины. Посадили в Кишиневе, отсюда автобусами в Киев когда-нибудь. При этом булки раздали", – рассказала Руднева.

Скриншот: rudnieva_olga / Instagram

23 января на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину график своих ночных авиарейсов в Киев изменила немецкая авиакомпания Lufthansa.

24 января отказались от ночной стоянки самолетов в Киеве швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM.

8 февраля ирландский лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона.

12 февраля нидерландская авиакомпания KLM объявила о решении прекратить полеты в Украину.