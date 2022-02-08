В 2022 году Украина арестовала 14 российских самолетов, которые незаконно летали в оккупированный Крым – СБУ

Всего арестованы 263 российских самолета, которые летали в Крым Фото: depositphotos.com

По данным спецслужбы, эти самолеты нарушили порядок въезда в оккупированный Россией Крым и выезда из него.

"Таким образом, они действовали вопреки правилам иностранных перелетов и незаконно переправляли лиц через государственную границу Украины", – говорится в сообщении.

Арест наложен в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее), ст. 334 (нарушение правил международных полетов) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование установило, что сейчас регулярные авиаперевозки в Крым с нарушением норм украинского законодательства осуществляют 37 авиакомпаний из РФ. Наложение ареста и проведение дальнейших следственных действий позволит ограничить полеты самолетов этих авиаперевозчиков, в том числе в европейские страны.

Как уточнили в СБУ, всего арестованы 263 российских самолета, которые летали в Крым.