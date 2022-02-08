Бурба: Анализ показывает, что в 2014 году был не просто захват Крыма. Россия готовилась годами

"Что было – скажу потом. Но как воспользовались этим наши враги, в том числе россияне, – большой вопрос. И, я вам скажу, это была большая подготовка. Анализ показывает, что это был не просто захват Крыма. Была подготовка, которая шла годами, чтобы захватить не только Крым, но и Луганск и Донецк", – сказал Бурба.

По его словам, это была хорошо спланированная операция против Украины, "которая шла больше двух-пяти лет".

"Вы помните, внедрялись российские граждане во все органы власти [в Украине]", – подчеркнул Бурба.

Он считает, что Украина "проспала Крым", в частности, не обратила должного внимания на то, что Россия раздает гражданство жителям полуострова.

"Это наша ошибка, и мы за это поплатились", – сказал Бурба.

Гордон спросил, была ли "позорная сдача" Крыма России предательством высшего руководства Украины.

"Когда я в 2016 году возглавил ГУР, мне было интересно посмотреть все архивы ГУР, начиная с 2013–2014 годов. Конечно, я был удивлен. Мы говорили, что мы проспали, не увидели, но некоторые моменты, если правильно делать анализ, хороший анализ, – в военной разведке все это было. Относительно все, конечно. Была ли это сдача? Есть уголовное дело, я в нем допрашивался. У меня есть свое мнение. Но, извините, Уголовный процессуальный кодекс на первом месте, поэтому я молчу", – ответил Бурба.

Интервью с Бурбой выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

