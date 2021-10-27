Натуральный макияж, брюки, кроссовки и отказ от каблуков. Бортпроводницы SkyUp вышли на работу в новой форме

Cмена обуви позитивно скажется на самочувствии персонала, который вынужден много времени проводить на ногах, считают в компании Фото: SkyUp Airlines / Facebook

Новая форма комфортная, подчеркивают в компании. Образ бортпроводниц состоит из брючного костюма, кроссовок и шелкового платка, который крепится на плече. Волосы стюардесс будут заплетены в косы, в макияже отдали предпочтение натуральности.

"С первыми часами дня наши бортпроводницы попрощались с каблуками и появились в новых образах SkyUp Champions. Наша большая мечта – чтобы такие изменения стали мировым трендом. Чтобы нашу инициативу подхватили авиакомпании, искренне заботящиеся о своих сотрудниках. Чтобы на каждом борту самолета женщины чувствовали себя свободно, удобно и работали в удовольствие", – заявили в компании и анонсировали изменение формы всего экипажа.

До этого бортпроводницы носили обувь на шпильке и классические костюмы с юбками и брюками.