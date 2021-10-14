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Агрессивная экспансия лоукостеров, дешевые билеты и возможное банкротство украинских авиакомпаний. Что принесет Украине соглашение об "открытом небе" с ЕС

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Соглашение о совместном авиапространстве между Украиной и ЕС должно вступить в силу до конца года в режиме временного применения
Соглашение о совместном авиапространстве между Украиной и ЕС должно вступить в силу до конца года в режиме временного применения
Фото: depositphotos.com

12 октября в ходе 23-го саммита Украина – Европейский союз стороны заключили в числе прочих долгожданное соглашение о совместном авиационном пространстве. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал договор "авиационным безвизом". "ГОРДОН" рассказывает, в чем суть подписанного документа, какие выгоды он принесет украинцам и почему украинские авиакомпании недовольны.

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Процесс создания общего авиапространства ЕС начался в 1999 году. В 2006-м Совет ЕС уполномочил Еврокомиссию начать переговоры о присоединении Украины к договору. В октябре 2013-го соглашение было согласовано, а в ноябре – парафировано на саммите ЕС – Украина во время президентства Виктора Януковича (его отказ подписать на том же саммите Соглашение об ассоциации с ЕС впоследствии привел к Революции достоинства и бегству Януковича в Россию).

Однако подписание соглашения было отложено на неопределенный срок из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара, заморской территории Соединенного королевства, суверенитет над которой оспаривается Испанией. После выхода Британии из ЕС эта проблема перестала быть актуальной.

Из-за спора о статусе аэропорта Гибралтара подписание соглашения о совместном авиапространстве между Украиной и ЕС долгое время откладывалось. Фото: EPA
Из-за спора о статусе аэропорта Гибралтара подписание соглашения о совместном авиапространстве между Украиной и ЕС долгое время откладывалось. Фото: EPA

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Как уточняет "BBC News Україна", сейчас между Украиной и странами ЕС действует двустороннее соглашение о воздушном сообщении, ограничивающее количество авиаперевозчиков и еженедельных рейсов по каждому из направлений.

"Например, есть разрешение на 14 рейсов в Амстердам в неделю для одного перевозчика с каждой стороны. Новое соглашение позволит снять подобные ограничения. Это означает, что в Киев смогут летать любые европейские перевозчики", – подчеркнул юрист в области авиационного права Андрей Гук в комментарии изданию.

Министерство инфраструктуры Украины пояснило, что после вступления соглашения в силу украинские авиаперевозчики смогут пользоваться "неограниченными коммерческими правами между любым пунктом в ЕС, промежуточными пунктами партнеров Европейской политики соседства и стран ЕСАА, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии, Швейцарии при условии, что полет является частью перевозки, которая обслуживает пункт в Украине".

Аналогичные права получат и европейские авиаперевозчики. При этом европейцы смогут выполнять внутренние рейсы на территории Украины, а украинские перевозчики такого права в Европе не получат.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал подписанное в Киеве соглашение "авиационным безвизом". "Украина получит такие же возможности, правила и стандарты в области авиаперевозок, как и у государств-членов Евросоюза. Мы создаем Европу на украинском авиационном рынке. Правительства Украины и стран ЕС больше не будут предоставлять назначения на тот или иной маршрут. Авиаперевозчики смогут сами договариваться о возможности рейсов и их количестве напрямую с аэропортами", – отметил он.

Шмыгаль заверил, что соглашение положит "конец ценовым монополиям на авиационном рынке и приведет к увеличению числа маршрутов".

Соглашение подписали верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер Украины Денис Шмыгаль. Фото: kmu.gov.ua
Соглашение подписали верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: kmu.gov.ua

В частности, в сентябре 2021 года исполнительный директор крупнейшего бюджетного авиаперевозчика Европы Ryanair Майкл О'Лири заявлял, что компания планирует "агрессивную экспансию" в Украину, если страна присоединится к "открытому небу". В комментарии Reuters он говорил, что Ryanair, возможно, будет летать из 12 украинских аэропортов (сейчас – из пяти).

Другой крупный лоукостер – Wizz Air – на следующий день после подписания соглашения объявил о намерении запустить 26 новых маршрутов в Украине. 

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уверен, что, подписав соглашение о совместном авиапространстве, Украина "открыла следующий чекпойнт", который должен приблизить ее к ЕС еще на шаг.

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В то же время представители украинской авиаотрасли раскритиковали соглашение. Гендиректор Международных авиалиний Украины (МАУ) Евгений Дыхне в сентябре 2021-го говорил, что украинские авиакомпании и без того работают в дискриминационных условиях. "Мы платим акциз на топливо, а также НДС внутри страны. Дополнительная возможность для иностранных компаний выбирать пункты вылета из Украины без ограничений внесет еще больше несправедливости, поскольку отечественные авиаперевозчики таких преференций для полетов между городами Европы почему-то не получили", – заявлял он.   

В компании SkyUp уверены, что соглашение навредит авиаотрасли и не принесет долгосрочной выгоды пассажирам. "Соглашение построено таким образом, что в нем учтены экономические интересы только одной стороны – Евросоюза", – считают в компании.

Авиаперевозчик напомнил, что во время пандемии почти все европейские авиакомпании получили финансовую поддержку из бюджетов либо Евросоюза, либо своих стран, в то время как украинские авиакомпании о такой поддержке могут только мечтать. 

В Ryanair заявляли о планах по "агрессивной экспансии" в Украине. Фото: EPA
В Ryanair заявляли о планах по "агрессивной экспансии" в Украине. Фото: depositphotos.com

Глава совета директоров международного аэропорта Киев Денис Костржевский считает, что украинским авиакомпаниям "будет сложно конкурировать с европейскими – более развитыми, с более новым флотом, доступом к дешевым кредитным ресурсам, который и позволяет им покупать новые самолеты надлежащего качества".

По его словам, на первом этапе документ "может улучшить и удешевить авиауслуги для населения, но затем он приведет к экспансии зарубежных авиакомпаний, банкротству компаний украинских и, как следствие, к сокращению рабочих мест в Украине". Он считает, что Украина должна была подписать договор только тогда, когда украинские авиакомпании сравняются в технических и финансовых возможностях с европейскими.

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Соглашение о совместном авиационном пространстве еще должны ратифицировать все страны Европейского союза, однако документ вступит в силу уже до конца текущего года. Как объяснили в представительстве Украины при ЕС, после обмена нотами о готовности к временному применению между Киевом и Брюсселем положения документа вступят в силу с первого числа следующего месяца.

Теги: Еврокомиссия, авиация, авиапространство, авиалинии, Wizz Air, Европейский союз, Евросоюз, Ryanair, Андрей Гук, Министерство инфраструктуры Украины, авиакомпания, SkyUp, Жозеп Боррель, Денис Шмыгаль, Андрей Ермак, Денис Костржевский, Евгений Дыхне
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