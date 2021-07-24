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Кроссовки вместо туфель. Бортпроводницам SkyUp изменили форму

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Смена формы произойдет осенью этого года
Смена формы произойдет осенью этого года
Фото: SkyUp Airlines / Facebook

Самый большой лоукостер Украины SkyUp изменил форму бортпроводниц. С осени они вместо туфель на шпильке будут носить кроссовки, сообщило 23 июля издание Avianews.

В SkyUp отмечают, что смена обуви позитивно скажется на самочувствии персонала, который вынужден много времени проводить на ногах.

"Новая форма базируется на идее динамики и движения, поэтому вместо костюмов с юбками у женщин появятся брючные костюмы с более спортивным кроем, которые мы создали вместе с партнерами из GUDU. Дополняет образ легкий кожаный тренч", – рассказали в SkyUp.

Фото: avianews.com
Фото: avianews.com

Еще одно изменение – платок теперь будет крепиться на плече. Раньше его завязывали на шее.

Фото: avianews.com
Фото: avianews.com

Обновленная форма включает также новый макияж для стюардесс, идея которого базируется на цветах неба, которые можно увидеть только на высоте. Это мягкий оранжевый, как во время захода солнца, и нежно-голубой, как на рассвете.

SkyUp планирует, что пассажиры увидят бортпроводников в новой форме уже осенью этого года. За это время подготовят 500 комплектов. Пошьют их на украинской фабрике.

Контекст:

SkyUp Airlines – частная украинская авиакомпания. Работает по гибридной модели – выполняет чартерные рейсы и регулярные лоукост-рейсы. Базируется в Международном аэропорту Борисполь. Основные направления – Ближний Восток, Северная Африка, Европа.

Теги: Украина, авиаперевозки, женщины, лоукостер, SkyUp, одежда
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