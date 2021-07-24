Кроссовки вместо туфель. Бортпроводницам SkyUp изменили форму

В SkyUp отмечают, что смена обуви позитивно скажется на самочувствии персонала, который вынужден много времени проводить на ногах.
"Новая форма базируется на идее динамики и движения, поэтому вместо костюмов с юбками у женщин появятся брючные костюмы с более спортивным кроем, которые мы создали вместе с партнерами из GUDU. Дополняет образ легкий кожаный тренч", – рассказали в SkyUp.
Еще одно изменение – платок теперь будет крепиться на плече. Раньше его завязывали на шее.
Обновленная форма включает также новый макияж для стюардесс, идея которого базируется на цветах неба, которые можно увидеть только на высоте. Это мягкий оранжевый, как во время захода солнца, и нежно-голубой, как на рассвете.
SkyUp планирует, что пассажиры увидят бортпроводников в новой форме уже осенью этого года. За это время подготовят 500 комплектов. Пошьют их на украинской фабрике.
SkyUp Airlines – частная украинская авиакомпания. Работает по гибридной модели – выполняет чартерные рейсы и регулярные лоукост-рейсы. Базируется в Международном аэропорту Борисполь. Основные направления – Ближний Восток, Северная Африка, Европа.