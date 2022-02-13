Мининфраструктуры: Небо над Украиной остается открытым

В Мининфраструктуры ожидают, что в ближайшее время ситуация стабилизируется, и планируют дать финансовые гарантии авиаперевозчикам Фото: depositphotos.com

"Небо над Украиной остается открытым, государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков. Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось", – говорится в заявлении министерства.

По данным ведомства, большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений.

"У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны, государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка", – подчеркнули в Мининфраструктуры.

Также в министерстве сообщили, что Украина проводит консультации с международными партнерами и готовит соответствующие решения правительства.

"Рынки страховых услуг, равно как и рынки капитала, уязвимы к информационному полю. Ожидаем, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется" – прокомментировал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он также подчеркнул, что в случае необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за границы.

Отмечается, что сегодня в ведомстве состоялось рабочее совещание с участием руководства Офиса президента Украины, Государственной авиационной службы Украины, ГП "Украерорух", аэропорта Борисполь и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок. По его результатам были наработаны решения для предотвращения дальнейшего обострения ситуации.



