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SkyUp объявила, что лизингодатели требуют вернуть самолеты в Евросоюз, продажа авиабилетов прекращается

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Лизингодатели потребовали свои самолеты после действий страховщиков, отметили в SkyUp
Лизингодатели потребовали свои самолеты после действий страховщиков, отметили в SkyUp
Фото: SkyUp Airlines / Facebook

Украинская авиакомпания SkyUp прекратила продажу билетов на ближайшие дни, объявил ее главный директор Дмитрий Сероухов. Об этом 13 февраля проинформировал сайт SkyUp.

"Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14-го по 16 февраля 2022 года и ожидаем решения ситуации", – сказал Сероухов.

В авиакомпании объяснили, что проблема возникла с самолетами, которые используются на условиях лизинга.

"12 февраля 2022 года крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий. Соответственно, владельцы воздушных судов – лизингодатели – требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС", – рассказали в SkyUp.

В компании отметили, что вынужденная посадка рейса из Португалии в Молдове вместо Украины объясняется именно требованиями лизингодателей.

"Аналогичные требования о возвращении самолетов поступают от других лизингодателей. Ситуация обсуждается на государственном уровне – чтобы авиакомпании имели возможность продолжать полеты в Украину, Министерство инфраструктуры Украины проводит срочную встречу, где планируется разработка решений", – подчеркнули в SkyUp.

Контекст:

12 февраля на фоне российской агрессии прекратила полеты в Украину авиакомпания KLM из Нидерландов, а 13 февраля в Молдове вместо Украины совершил посадку следовавший из Португалии самолет авиакомпании SkyUp.

13 февраля народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что, по его информации, 14 февраля с 16.00 может быть закрыто воздушное пространство Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил Reuters, что это "нонсенс" и "сама Украина не видит смысла" в таком закрытии.

О том, что небо над Украиной остается открытым, подтвердили 13 февраля в Министерстве инфраструктуры.

Теги: война, Министерство инфраструктуры, агрессия, воздушное пространство, страхование, самолеты, российская агрессия, война в Украине, Евросоюз, авиакомпания, SkyUp
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