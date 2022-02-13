SkyUp объявила, что лизингодатели требуют вернуть самолеты в Евросоюз, продажа авиабилетов прекращается

Лизингодатели потребовали свои самолеты после действий страховщиков, отметили в SkyUp Фото: SkyUp Airlines / Facebook

"Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14-го по 16 февраля 2022 года и ожидаем решения ситуации", – сказал Сероухов.

В авиакомпании объяснили, что проблема возникла с самолетами, которые используются на условиях лизинга.

"12 февраля 2022 года крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий. Соответственно, владельцы воздушных судов – лизингодатели – требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС", – рассказали в SkyUp.

В компании отметили, что вынужденная посадка рейса из Португалии в Молдове вместо Украины объясняется именно требованиями лизингодателей.

"Аналогичные требования о возвращении самолетов поступают от других лизингодателей. Ситуация обсуждается на государственном уровне – чтобы авиакомпании имели возможность продолжать полеты в Украину, Министерство инфраструктуры Украины проводит срочную встречу, где планируется разработка решений", – подчеркнули в SkyUp.