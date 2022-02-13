"Оружие – не решение". Вселенский патриарх Варфоломей призвал к деэскалации ситуации вокруг Украины

"Следует однозначно противодействовать возможности новой войны в Европе в результате эскалации насильственной риторики и милитаризации на границе России и Украины. Мы призываем к прочному миру, стабильности и справедливости в регионе", – говорится в сообщении.

Варфоломей подчеркнул, что "мир – это вопрос выбора и его должны разделять все силы, участвующие в этом чрезвычайно сложном и чувствительном геополитическом контексте".

"Долг каждого из нас – молиться и активно способствовать мирному разрешению конфликтных ситуаций, безусловному уважению и защите прав и достоинства человека. Человеческий конфликт вполне может быть неизбежен в этом падшем и сломленном мире, но войне и насилию, безусловно, следует противостоять", – считает патриарх.

По его словам, "оружие – не решение", его использование приводит лишь к горю и смерти.

"Все церковные служители, все представители религиозных традиций, все лица, наделенные властью, все люди доброй воли, каждый из нас должны призвать к мирному разрешению этой опасной эскалации слов и состояний, которые тяжелым и зловещим грузом ложатся на руководство украинского народа. Молчание и равнодушие – не вариант. Без постоянной бдительности нет мира", – считает Варфоломей.