Израиль призвал соотечественников срочно покинуть Украину, но спроса на дополнительные авиарейсы нет – СМИ

Глава израильского правительства отметил, что израильтянам лучше "вернуться домой", пока они еще могут, и выразил надежду, что ситуация в Украине разрядится без эскалации.

"Не идите на ненужный риск", – призвал Беннет соотечественников.

Глава МИД Израиля Яир Лапид сообщил, что на следующую неделю запланированы 32 гражданских авиарейса из Украины, 10 из которых – в ближайшие двое суток. Израильский дипломат рекомендовал соотечественникам в Украине садиться на эти самолеты.

Официальные власти Израиля считают, что "окно" для эвакуации граждан из Украины может закрыться к утру 16 февраля.

Авиакомпании выразили готовность увеличить число полетов в Украину, однако, несмотря на предупреждения Беннета и Лапида, достаточного спроса на это пока нет, сообщили The Times of Israel израильские дипломаты. По имеющимся данным, вылетающие из Украины в Израиль самолеты не заполнены.