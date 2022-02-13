Израиль призвал соотечественников срочно покинуть Украину, но спроса на дополнительные авиарейсы нет – СМИ

Глава израильского правительства отметил, что израильтянам лучше "вернуться домой", пока они еще могут, и выразил надежду, что ситуация в Украине разрядится без эскалации.
"Не идите на ненужный риск", – призвал Беннет соотечественников.
Глава МИД Израиля Яир Лапид сообщил, что на следующую неделю запланированы 32 гражданских авиарейса из Украины, 10 из которых – в ближайшие двое суток. Израильский дипломат рекомендовал соотечественникам в Украине садиться на эти самолеты.
Официальные власти Израиля считают, что "окно" для эвакуации граждан из Украины может закрыться к утру 16 февраля.
Авиакомпании выразили готовность увеличить число полетов в Украину, однако, несмотря на предупреждения Беннета и Лапида, достаточного спроса на это пока нет, сообщили The Times of Israel израильские дипломаты. По имеющимся данным, вылетающие из Украины в Израиль самолеты не заполнены.
Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.
В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации. 12 февраля число таких стран увеличилось.
12 февраля на фоне российской агрессии прекратила полеты в Украину авиакомпания KLM из Нидерландов, а 13 февраля в Молдове вместо Украины совершил посадку следовавший из Португалии самолет авиакомпании SkyUp.
13 февраля народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что, по его информации, 14 февраля с 16.00 может быть закрыто воздушное пространство Украины.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил Reuters, что это "нонсенс" и "сама Украина не видит смысла" в таком закрытии.
О том, что небо над Украиной остается открытым, подтвердили 13 февраля в Министерстве инфраструктуры.