ГОРДОН
 
 
МИР

Израиль призвал соотечественников срочно покинуть Украину, но спроса на дополнительные авиарейсы нет – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Израиле готовы увеличить число авиарейсов в Украину
В Израиле готовы увеличить число авиарейсов в Украину
Фото: ЕРА (архив)

13 февраля премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал находящихся в Украине соотечественников срочно покинуть украинскую территорию в связи с российской агрессией. Об этом сообщает The Times of Israel.

Глава израильского правительства отметил, что израильтянам лучше "вернуться домой", пока они еще могут, и выразил надежду, что ситуация в Украине разрядится без эскалации.

"Не идите на ненужный риск", – призвал Беннет соотечественников.

Глава МИД Израиля Яир Лапид сообщил, что на следующую неделю запланированы 32 гражданских авиарейса из Украины, 10 из которых – в ближайшие двое суток. Израильский дипломат рекомендовал соотечественникам в Украине садиться на эти самолеты.

Официальные власти Израиля считают, что "окно" для эвакуации граждан из Украины может закрыться к утру 16 февраля.

Авиакомпании выразили готовность увеличить число полетов в Украину, однако, несмотря на предупреждения Беннета и Лапида, достаточного спроса на это пока нет, сообщили The Times of Israel израильские дипломаты. По имеющимся данным, вылетающие из Украины в Израиль самолеты не заполнены.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации. 12 февраля число таких стран увеличилось.

12 февраля на фоне российской агрессии прекратила полеты в Украину авиакомпания KLM из Нидерландов, а 13 февраля в Молдове вместо Украины совершил посадку следовавший из Португалии самолет авиакомпании SkyUp.

13 февраля народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что, по его информации, 14 февраля с 16.00 может быть закрыто воздушное пространство Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил Reuters, что это "нонсенс" и "сама Украина не видит смысла" в таком закрытии.

О том, что небо над Украиной остается открытым, подтвердили 13 февраля в Министерстве инфраструктуры.

Теги: Украина, Израиль, агрессия, угрозы, воздушное пространство, вторжение, самолеты, авиарейсы, российская агрессия, война в Украине, дипломаты, авиакомпания, премьер-министр, МИД Израиля
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пенелопа Крус позировала в платье от Chanel на красной дорожке испанской кинопремии "Гойя"
Пенелопа Крус позировала в платье от Chanel на красной дорожке испанской кинопремии "Гойя"
48-летняя Клум в откровенном мини-платье без белья позировала рядом с молодым мужем
48-летняя Клум в откровенном мини-платье без белья позировала рядом с молодым мужем
"Сам тянул этот процесс на себе". Ефросинина поддержала Мирошниченко в скандале, связанном с оглашением баллов на нацотборе
"Сам тянул этот процесс на себе". Ефросинина поддержала Мирошниченко в скандале, связанном с оглашением баллов на нацотборе
Победитель нацотбора на "Евровидение 2022" Алина Паш прокомментировала Осадчей свою поездку в Крым и пранк в Москве
Победитель нацотбора на "Евровидение 2022" Алина Паш прокомментировала Осадчей свою поездку в Крым и пранк в Москве
Звезда сериалов "Игра престолов" и "Ход королевы" Томас Сэнгстер встречается с бывшей женой Илона Маска – СМИ
Звезда сериалов "Игра престолов" и "Ход королевы" Томас Сэнгстер встречается с бывшей женой Илона Маска – СМИ
"Милота какая", "Этот нос-курнос". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала лицо их сына, которому исполнился год
"Милота какая", "Этот нос-курнос". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала лицо их сына, которому исполнился год
Украинские исполнители, у которых есть звездный "двойник"
Украинские исполнители, у которых есть звездный "двойник"
"Вау, тебе как будто все еще 20 лет!" 56-летняя Херли показала фигуру в микробикини
"Вау, тебе как будто все еще 20 лет!" 56-летняя Херли показала фигуру в микробикини
"Я бросаю вызов тому, что вообще значит быть беременной". Рианна призналась, как чувствует себя в новом положении
"Я бросаю вызов тому, что вообще значит быть беременной". Рианна призналась, как чувствует себя в новом положении
"Я тот дурак, который не может озвучить восемь цифр". Мирошниченко высказался по проводу путаницы с оценками на нацотборе на "Евровидение"
"Я тот дурак, который не может озвучить восемь цифр". Мирошниченко высказался по проводу путаницы с оценками на нацотборе на "Евровидение"
"Мурат так много потерял". Лорак опубликовала новое видео с дочерью, и бывший муж на него отреагировал
"Мурат так много потерял". Лорак опубликовала новое видео с дочерью, и бывший муж на него отреагировал
Белла Хадид снялась в прозрачном коротком топе в сетку для рекламной кампании бренда Michael Kors
Белла Хадид снялась в прозрачном коротком топе в сетку для рекламной кампании бренда Michael Kors
"Рейнольдс – счастливчик". Блейк Лайвли пришла на премьеру мюзикла на Бродвее в блузе с разрезом до пояса
"Рейнольдс – счастливчик". Блейк Лайвли пришла на премьеру мюзикла на Бродвее в блузе с разрезом до пояса
Рианна впервые появилась на публике с бойфрендом, после новости о беременности, и показала округлившийся живот
Рианна впервые появилась на публике с бойфрендом, после новости о беременности, и показала округлившийся живот
"Леся Ивановна, вы просто огнище", "Прекрасные формы". Никитюк снялась в откровенном купальнике
"Леся Ивановна, вы просто огнище", "Прекрасные формы". Никитюк снялась в откровенном купальнике
"Золотишко рулит!" Ефросинина показала, в каком платье будет вести нацотбор на "Евровидение 2022"
"Золотишко рулит!" Ефросинина показала, в каком платье будет вести нацотбор на "Евровидение 2022"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Секс, самый искушенный". Астафьева засветила рельеф груди, ягодицы, живот и оттянула плавки для фото (109514)
2
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук назвала размер своей груди и снялась в прозрачном бюстгальтере (104748)
3
"Вау! Очень большая и крепкая задница!" 55-летняя Хайек показала ягодицы в мокрых плавках (96409)
4
"Забеременела от банщика", "Белье, простите, видно". 46-летняя Волочкова появилась на съемках шоу в откровенном наряде (87889)
5
Зибров, Нина Матвиенко, Бобул и сестра Ротару рассказали, какие у них пенсии (86553)
6
"Здесь не Надя, тут Надежда". Дорофеева снялась на полу с расставленными ногами (84826)
7
"Мурат так много потерял". Лорак опубликовала новое видео с дочерью, и бывший муж на него отреагировал (69082)
8
"Ушла, поскольку больше не могла и не хотела". Хореограф Татьяна Денисова прокомментировала свое появление на СТБ после работы в РФ (66198)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS