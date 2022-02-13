Подоляк заявил, что возможное закрытие воздушного пространства над Украиной – это нонсенс

Агентство обратилось к нему за комментарием после информации о произошедшем на фоне российской агрессии прекращении полетов в Украину бортов авиакомпании KLM из Нидерландов и посадкой в Молдове вместо Украины летевшего из Португалии самолета авиакомпании SkyUp.

13 февраля народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что по его информации, 14 февраля с 16.00 может быть закрыто воздушное пространство Украины.

Подоляк в связи с этим заявил Reuters, что это "нонсенс" и "сама Украина не видит смысла" в таком закрытии.

Советник главы ОП сравнил такое решение с "некой частичной блокадой" и подчеркнул, что если авиаперевозчики меняют свои расписания, это не имеет отношения к "решениям или политике" Украинского государства.