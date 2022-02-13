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Гандбольный клуб с Фарерских островов отказался прилетать в Украину на четвертьфинальный матч еврокубка

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Украинский клуб назвал две вероятные причины неявки соперника
Фото: pixabay.com

Гандбольный клуб с Фарерских островов H-71 отказался прилетать на запланированный на 13 февраля первый четвертьфинальный поединок Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) против львовской "Галичанки". Об этом 12 февраля проинформировал сайт украинского клуба.

"Матч Еврокубка завтра, 13 февраля, не состоится. [...] Причина – неприбытие соперника в Украину. Озвучиваются две версии – из-за эпидемситуации и на фоне опасений новой агрессии РФ против Украины", – говорится в сообщении.

Представители "Галичанки" отметили, что ожидают "официального письма и решения Европейской федерации гандбола".

ЕГФ пока ситуацию не комментировала. На сайте федерации по-прежнему есть анонс поединка во Львове.

Матч должен состояться в 14.00. Серия плей-офф Кубка ЕГФ состоит из двух матчей каждого этапа. Ответный поединок на Фарерах планируется на следующую неделю.

Кубок ЕГФ, или Лига Европы ЕГФ, – второй по значимости гандбольный турнир в Европе (после Лиги чемпионов ЕГФ).

Контекст:

В Украине в последние недели ухудшилась ситуация с распространением коронавирусной инфекции (в стране подтвердили уже более 4,5 млн случаев COVID-19), а также, по данным разведок иностранных государств, увеличилась угроза полномасштабного вторжения российских войск, которые скопились возле границы Украины.

Так, в Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Теги: Львов, гандбол, эпидемия, Лига Европы, вторжение, российская агрессия, плей-офф, инфекция, войска, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, турнир, Фарерские острова
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