Гандбольный клуб с Фарерских островов отказался прилетать в Украину на четвертьфинальный матч еврокубка

"Матч Еврокубка завтра, 13 февраля, не состоится. [...] Причина – неприбытие соперника в Украину. Озвучиваются две версии – из-за эпидемситуации и на фоне опасений новой агрессии РФ против Украины", – говорится в сообщении.

Представители "Галичанки" отметили, что ожидают "официального письма и решения Европейской федерации гандбола".

ЕГФ пока ситуацию не комментировала. На сайте федерации по-прежнему есть анонс поединка во Львове.

Матч должен состояться в 14.00. Серия плей-офф Кубка ЕГФ состоит из двух матчей каждого этапа. Ответный поединок на Фарерах планируется на следующую неделю.

Кубок ЕГФ, или Лига Европы ЕГФ, – второй по значимости гандбольный турнир в Европе (после Лиги чемпионов ЕГФ).