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За сутки выздоровело от COVID-19 в три раза меньше украинцев, чем заболело

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Число случаев COVID-19 превысило в Украине 4,5 млн
Число случаев COVID-19 превысило в Украине 4,5 млн
Фото: pixabay.com

12 февраля в Украине подтвердили 24,5 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом утром 13 февраля проинформировало в Facebook Министерство здравоохранения.

"За сутки 12 февраля в Украине зафиксировано 24 518 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1961, медработников – 329). [...] Также за прошедшие сутки госпитализировано 3935 человек, летальных исходов – 140, выздоровело 8288 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 38 тыс. новых случаев COVID-19.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 4 525 700 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 102 808 пациентов с COVID-19, выздоровело 3 779 057 человек.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/314864354001121

По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в субботу в Киеве (2405), наибольшая суточная смертность – тоже в столице (22).

Всего за сутки 12 февраля в Украине сделали 87 394 теста на коронавирус.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех инфицированных коронавирусом составляют дети.

Ляшко говорил 7 февраля, что в ближайшие две недели число новых случаев COVID-19 в Украине может вырасти до 60 тыс. за сутки.

Теги: Киев, Министерство здравоохранения, эпидемия, болезнь, Минздрав, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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