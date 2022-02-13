За сутки выздоровело от COVID-19 в три раза меньше украинцев, чем заболело

"За сутки 12 февраля в Украине зафиксировано 24 518 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1961, медработников – 329). [...] Также за прошедшие сутки госпитализировано 3935 человек, летальных исходов – 140, выздоровело 8288 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 38 тыс. новых случаев COVID-19.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 4 525 700 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 102 808 пациентов с COVID-19, выздоровело 3 779 057 человек.

По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в субботу в Киеве (2405), наибольшая суточная смертность – тоже в столице (22).

Всего за сутки 12 февраля в Украине сделали 87 394 теста на коронавирус.