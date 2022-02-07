В ближайшие две недели число новых случаев COVID-19 в Украине может вырасти до 60 тыс. за сутки – Минздрав

Он отметил, что на прошлой неделе в Украине зафиксировали около 44 тыс. случаев COVID-19 за сутки, что является рекордом заболеваемости в стране.
"Четвертую неделю подряд в Украине фиксируется рост количества случаев коронавирусной болезни. За прошедшую неделю были зарегистрированы 242 942 случая. Сейчас Украина находится на 44-м месте из 54 территорий европейского региона ВОЗ по количеству новых случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней. Первые места занимают Израиль, Дания и Словения", – сказал Ляшко.
По его словам, прирост новых случаев COVID-19 за последнюю неделю составил 44%. То есть "это первая неделя из четырех последних, когда количество случаев за неделю не удвоилось", указал Ляшко.
"По нашим прогнозам, в ближайшие две недели эта цифра еще может возрасти – до 60 тыс. человек за сутки. Учитывая опыт других стран, где с начала роста заболеваемости до пика проходит около одного месяца, а в Украине длится уже четыре недели подряд, на следующей, пятой неделе, также ожидается рост количества случаев коронавирусной болезни. А уже с седьмой недели 2022 года заболеваемость, вероятно, начнет стабилизироваться и снижаться", – подчеркнул глава Минздрава.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
20 января 2022 года Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".
В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составляют дети.
В Украине за сутки 6 февраля зафиксировано 23 378 новых случаев СOVID-19, 5 февраля было выявлено 27 851 новый случай коронавируса, 3-го и 4 февраля в стране ежедневно регистрировали более 40 тыс. случаев.