В ближайшие две недели число новых случаев COVID-19 в Украине может вырасти до 60 тыс. за сутки – Минздрав

Он отметил, что на прошлой неделе в Украине зафиксировали около 44 тыс. случаев COVID-19 за сутки, что является рекордом заболеваемости в стране.

"Четвертую неделю подряд в Украине фиксируется рост количества случаев коронавирусной болезни. За прошедшую неделю были зарегистрированы 242 942 случая. Сейчас Украина находится на 44-м месте из 54 территорий европейского региона ВОЗ по количеству новых случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней. Первые места занимают Израиль, Дания и Словения", – сказал Ляшко.

По его словам, прирост новых случаев COVID-19 за последнюю неделю составил 44%. То есть "это первая неделя из четырех последних, когда количество случаев за неделю не удвоилось", указал Ляшко.

"По нашим прогнозам, в ближайшие две недели эта цифра еще может возрасти – до 60 тыс. человек за сутки. Учитывая опыт других стран, где с начала роста заболеваемости до пика проходит около одного месяца, а в Украине длится уже четыре недели подряд, на следующей, пятой неделе, также ожидается рост количества случаев коронавирусной болезни. А уже с седьмой недели 2022 года заболеваемость, вероятно, начнет стабилизироваться и снижаться", – подчеркнул глава Минздрава.