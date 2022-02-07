В Украине в выходные число новых случаев COVID-19 за сутки снизилось почти вдвое

Среди заболевших 2242 ребенка и 394 медика.

Выздоровело 5024 человека, попало в больницу 2699 заболевших, 115 пациентов умерло.

Накануне, в субботу, 5 февраля, был зафиксирован 27 851 новый случай коронавируса. 3-го и 4 февраля в стране ежедневно регистрировали более 40 тыс. случаев.

За все время пандемии в Украине: заболело – 4 307 437 человек; выздоровело – 3 681 092 человека; летальных исходов – 101 392.

По данным Минздрава, больше всего новых случаев болезни за сутки зафиксировано в городе Киеве (2266), Львовской (2122) и Одесской (2033) областях.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составляют дети.